Pozornie mają wszystko, ale czują coraz mniej. PZU rusza z programem „Młodzi z Mocą"

Program „Młodzi z Mocą” integruje dotychczas realizowane projekty oraz nowe inicjatywy, tworząc spójne, holistyczne podejście do wsparcia dobrostanu psychicznego młodego pokolenia. Program odpowiada na narastający kryzys zdrowia psychicznego młodych, a jego integralnym elementem jest kampania „OdFiltruj Rzeczywistość”, realizowana we współpracy z Universal Music Polska.

Pokolenie, które pozornie ma wszystko, a czuje coraz mniej

Młodzi funkcjonują dziś w rzeczywistości, która nie daje wytchnienia – są jednocześnie online i offline, w ciągłym porównywaniu, presji i nadmiarze bodźców. Coraz częściej ich życie toczy się za zamkniętymi drzwiami – w samotności, lęku i poczuciu braku sensu i sprawczości.

Dane pokazują wyraźny zwrot: młodzi ludzie są dziś mniej zadowoleni z życia niż starsze pokolenia, co odwraca dotychczasowy model rozwoju dobrostanu. Eksperci są zgodni: młodzi żyją dziś w świecie bez „pauzy”. Online i offline to jedna rzeczywistość – bez wyciszenia, bez wyłączenia presji. Wśród najważniejszych czynników ryzyka znajdują się: poczucie samotności i słabnące relacje, presja osiągnięć i oczekiwań społecznych, przebodźcowanie, nadmiar treści cyfrowych i zaniżone poczucie własnej wartości. To właśnie te elementy tworzą dziś „triadę kryzysu psychicznego młodych”, prowadząc do chronicznego stresu, poczucia braku sensu i problemów z budowaniem relacji.

i Autor: PZU/ Materiały prasowe

– To pokolenie dorasta w środowisku, które jest jakościowo zupełnie inne niż kilka lat temu. Online i offline nie są już rozdzielne – to jedna rzeczywistość, w której młody człowiek funkcjonuje bez przerwy. Z jednej strony młodzi „mają więcej” – dostęp do wiedzy, możliwości, technologii. Z drugiej – relacje stają się płytsze, a codzienność jest nieustannie konfrontowana z wyidealizowanymi obrazami innych ludzi. To buduje presję, która bardzo łatwo prowadzi do obniżonego poczucia wartości, lęku i poczucia, że „nie jestem wystarczający” – komentuje dr n. med. Aleksandra Lewandowska, konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

„Młodzi z Mocą” – program, który zaczyna się od prewencji

W odpowiedzi na te wyzwania największy polski ubezpieczyciel zainaugurował program „Młodzi z Mocą”, którego celem jest budowanie odporności psychicznej młodego pokolenia poprzez działania wyprzedzające kryzys. Program opiera się na trzech filarach, czyli: potencjał – wzmacnianie kompetencji emocjonalnych i poczucia wartości, zdrowie – dbanie o równowagę psychiczną jako fundament życia, uważność – rozwijanie relacji i świadomości siebie oraz innych.

Jego głównym założeniem jest stworzenie systemu wsparcia, który łączy działania edukacyjne, społeczne i eksperckie. Program obejmuje współpracę z organizacjami społecznymi, ekspertami z zakresu zdrowia psychicznego oraz środowiskiem edukacyjnym. Zakłada wsparcie młodych na każdym etapie życia – od dzieciństwa, przez szkołę, aż po wejście w dorosłość.

i Autor: PZU/ Materiały prasowe

– Z perspektywy instytucji, która od lat zajmuje się zarządzaniem ryzykiem, widzimy wyraźnie, że dobrostan młodych pogarsza się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Jeśli dziś nie zainwestujemy w ich odporność psychiczną, zapłacimy za to wszyscy – zdrowotnie, społecznie i ekonomicznie. Dlatego traktujemy ten program nie jako pojedynczy projekt społeczny, ale jako element długofalowej strategii budowania odporności społecznej składającej się z różnych inicjatyw i działającej na wielu kierunkach. Podobnie jak nie istnieje jeden powód kryzysu zdrowia psychicznego młodych ludzi, tak jego przezwyciężenie wymaga podejścia złożonego, wielowątkowego i uwzględniającego różnorodne perspektywy oraz formy wsparcia. Dlatego budujemy wspólnotę wsparcia, w której różnorodne obszary aktywności uzupełniają się i razem składają na całościowe zaopiekowanie tego wyzwania. Program „Młodzi z Mocą” w swojej idei wychodzi z prostego założenia: to, w jakiej kondycji psychicznej młodzi ludzie wejdą w dorosłość, zdecyduje o tym, jak będzie wyglądało społeczeństwo za kilka, kilkanaście lat – mówi Iwona Wróbel, prezes zarządu PZU Życie.

„OdFiltruj Rzeczywistość” – język, który trafia do młodych

Integralną częścią programu jest kampania „OdFiltruj Rzeczywistość”, realizowana we współpracy z Universal Music Polska. Do projektu zaproszono Zuzę Jabłońską, Bryską i Daniela Godsona – artystów, którzy w swojej twórczości otwarcie mówią o presji i wyzwaniach, z jakimi mierzy się ich pokolenie. W ramach inicjatywy powstają utwory i teledyski inspirowane ich osobistymi doświadczeniami. Pierwszym z nich jest singiel Zuzy Jabłońskiej zatytułowany tak jak cała kampania – „OdFiltruj Rzeczywistość”. Singiel już trafi do emisji radiowej 5 czerwca.

Kampania mówi wprost: świat, który widzicie w social mediach, nie jest prawdą, a na pewno nie całą prawdą i pokazuje to językiem, który młodzi rozumieją najlepiej – emocji i muzyki. To właśnie autentyczny przekaz i wejście w przestrzeń kultury są dziś kluczowe, aby dotrzeć do młodych ludzi, którzy coraz rzadziej odpowiadają na tradycyjne komunikaty.

i Autor: PZU/ Materiały prasowe

– Uważam, że akcja „OdFiltruj Rzeczywistość” jest bardzo ważna dla młodych ludzi, ponieważ pokazuje, że w internecie nie trzeba udawać kogoś idealnego, żeby być wartościowym człowiekiem. W dzisiejszych czasach social media często tworzą presję bycia perfekcyjnym, przez co wiele osób czuje się niewystarczających i samotnych. Mam nadzieję, że dzięki takim inicjatywom więcej osób odważy się pokazywać swoją prawdziwą twarz i zrozumie, że szczerość i bycie sobą jest ważniejsze niż internetowy ideał – dodaje Zuza Jabłońska, piosenkarka młodego pokolenia. Inwestycja, która zaczyna się dziś

Kryzys psychiczny młodych rzadko zaczyna się od jednego wydarzenia. To raczej proces – cichy, rozciągnięty w czasie, często niezauważalny dla otoczenia. Zaczyna się od przeciążenia, od poczucia, że trzeba być kimś innym niż się jest, od momentów, w których emocje przestają mieć gdzie się pomieścić. Największym zagrożeniem nie jest więc sam kryzys, ale to, że młody człowiek zaczyna wierzyć, że musi sobie z nim radzić sam.

Program „Młodzi z Mocą” wychodzi z innego założenia – że odporność psychiczna nie rodzi się w samotności. Rodzi się w relacji, w poczuciu bezpieczeństwa, w doświadczeniu bycia naprawdę zauważonym.

Więcej na temat programu: www.mlodzizmoca.pl

Materiał reklamowy