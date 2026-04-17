Sebastian Fabijański, zwycięzcy The Voice i Wiśniewski z piosenką dla dzieci. Znamy stawkę koncertu "Premiery" w Opolu

63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu odbędzie się w dniach 4-7 czerwca. Stolica polskiej piosenki tradycyjnie przywita uznanych już artystów podczas koncertu "Premiery" oraz nowicjuszy podczas koncertu "Debiuty". Komisja jurorska oficjalnie przedstawiła listę nazwisk, na której pojawiły się prawdziwe zaskoczenia. Swoje nagrody w czerwcu przyznają zarówno jury, jak i widownia przed telewizorami.

Sebastian Fabijański zadebiutuje w Opolu. Michał Wiśniewski zaśpiewa dla dzieci

Jednym z zaskoczeń opolskich "Premier" jest aktor Sebastian Fabijański, który właśnie podbija parkiet w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Gwiazdor świetnie odnalazł się ostatnio nie tylko w tańcu, ale również w muzyce. W "Premierach" wykona opublikowany już utwór "Nieidealna", który nagrał w duecie z Daryą Frączek.

Wiele emocji wzbudzi też zapewne występ Michała Wiśniewskiego. Lider kultowego zespołu Ich Troje dostał się do konkursu z utworem najwyraźniej zadedykowanym swoim dzieciom. Przechodzący kolejny rozwód piosenkarz zaśpiewa numer "Do moich dzieci".

Kto jeszcze w "Premierach"? Nie zabraknie gwiazd z The Voice

Zaskakujące trio utworzyli Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy z zespołu De Mono i Patrycja Markowska. W "Premierach" zaśpiewają także znany z "Top Model" wokalista Maciej Skiba, autor hitu "Ne rozumiju" - Vix.N oraz zespół Poparzeni Kawą Trzy. Na opolską scenę powróci Sargis Davtyan, były zwycięzca koncertu "Debiuty". O nagrody powalczą też finalista "The Voice Kids" i preselekcji do Eurowizji - Kuba Szmajkowski oraz triumfatorzy "The Voice of Poland" - Krzysztof Iwaneczko i Jasiek Piwowarczyk. Na zwycięzcę głosowania jury czeka 35 tysięcy złotych, zaś laureat głosowania widzów otrzyma 30 tysięcy złotych.

Opole 2026 - lista uczestników koncertu "Premiery"

