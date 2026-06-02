Natasza Urbańska publikuje zdjęcie z córką. 17-letnia Kalina idzie w ślady znanych rodziców

Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz. Początki ich związku budziły sporo kontrowersji

Janusz Józefowicz, mający obecnie 66 lat, oraz 48-letnia Natasza Urbańska tworzą niezwykle zgrany duet od przeszło dwóch dekad. Ich relacja od samego zarania wywoływała szerokie dyskusje, a głównym powodem była 18-letnia różnica wieku między zakochanymi. Artyści poznali się, gdy wokalistka miała zaledwie 13 lat i uczestniczyła w przesłuchaniach do kultowego musicalu „Metro”. Do oficjalnego zespołu Teatru Buffo dołączyła jednak dopiero cztery lata później.

Na początku łączyła ich wyłącznie czysto zawodowa współpraca teatralna. Gwiazda wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że dla niej była to bez wątpienia miłość od pierwszego wejrzenia. Przeszkodą okazała się nie tylko spora różnica wieku, ale również fakt pozostawania Janusza Józefowicza w związku małżeńskim. W kuluarach powszechnie plotkowano, że to właśnie nagłe uczucie do znacznie młodszej wokalistki ostatecznie doprowadziło do zakończenia jego ówczesnego małżeństwa.

Zobacz również: Nataszę i Kamila Bednarka łączy więcej, niż można by przypuszczać! Jedyny taki wspólny wywiad

Kalina Józefowicz robi karierę w teatrze. Córka Nataszy Urbańskiej nie ma taryfy ulgowej

Natasza Urbańska i ceniony choreograf udowodnili złośliwym, że w prawdziwym uczuciu metryka nie ma żadnego znaczenia. Para wzięła ślub w 2008 roku, a w końcówce tamtego roku na świat przyszła Kalina. Z okazji Dnia Dziecka gwiazda estrady postanowiła opublikować w mediach społecznościowych pamiątkową fotografię ze swoją jedyną pociechą.

„Bezpretensjonalna i do tego urocza - moja córka - napisała pod zdjęciem.”

W sekcji komentarzy błyskawicznie pojawiła się lawina ciepłych słów od internautów. Część obserwujących zauważa wyraźne wizualne podobieństwo nastolatki do znanej matki, podczas gdy inni widzą w niej rysy ojca. Bez wątpienia można jednak stwierdzić, że dziewczyna odziedziczyła po rodzicach artystyczne predyspozycje.

Mająca dzisiaj 17 lat Kalina Józefowicz zdobyła już bardzo cenne doświadczenie na deskach teatru. Swój debiut w Teatrze Buffo zaliczyła jako kilkuletnia dziewczynka. Z kolei w 2022 roku młoda aktorka wywalczyła angaż w słynnym musicalu „Metro”. W wywiadach prasowych Natasza Urbańska stanowczo podkreślała, że jej córka musiała zaliczyć standardową procedurę castingową i absolutnie nie mogła liczyć na preferencyjne traktowanie z uwagi na znane nazwisko.

„Były castingi, była cała grupa młodzieży, która uczyła się wszystkich głosów całego spektaklu i ta grupa po paru miesiącach się tak przesiewała, przesiewała... A Kalina przechodziła przez każdy kolejny casting. Była, myślę, jeszcze surowiej oceniana przez reżysera niż inni, ale też dzięki temu jeszcze bardziej nad sobą pracowała - mówiła artystka w rozmowie z portalem Pomponik.”

Zobacz również: Nastoletnia córka Urbańskiej i Józefowicza w nowej roli w teatrze. Sypią się gratulacje

19