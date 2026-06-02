Nie żyje gwiazdor kultowych produkcji. 44-letni aktor zmarł niespodziewanie

Rodzina żegna Owaina Rhysa Daviesa

W wieku zaledwie 44 lat odszedł Owain Rhys Davies. Informację o tragicznej i niespodziewanej śmierci przekazał na Instagramie brat zmarłego, Rhodri Davies, publikując specjalne oświadczenie w imieniu ojca oraz całej rodziny. Jak można wywnioskować z treści komunikatu, gwiazdor zmarł w sposób nagły i nieoczekiwany.

Z głębokim smutkiem wraz z ojcem przekazujemy wiadomość, że odszedł mój brat, Owain. Dla wielu osób ta wiadomość będzie wielkim szokiem. Chociaż wciąż pozostają pytania bez odpowiedzi dotyczące okoliczności jego śmierci, na tym etapie rozumiemy, że Owain odszedł nagle, naturalnie i spokojnie - przekazano w oświadczeniu.

W opublikowanym wpisie Rhodri Davies podkreślił, że zmarły artysta potrafił nawiązywać niezwykle głębokie i silne więzi z wieloma ludźmi, traktując ich na równi z członkami własnej rodziny.

Wiemy, że ta strata dotknie bardzo wiele osób, a pocieszeniem jest dla nas świadomość, jak bardzo był kochany - dodał Davies.

Okoliczności śmierci Owaina Rhysa Daviesa pozostają niejasne

Na obecnym etapie dokładna przyczyna śmierci aktora nie została podana do informacji publicznej. Jak wskazali bliscy zmarłego, sytuacja nie jest jeszcze w pełni wyjaśniona. Rodzina ma w planach przekazanie kolejnych informacji w nadchodzącym czasie, apelując jednocześnie o spokój i uszanowanie ich prywatności w tych trudnych chwilach.

Owain Rhys Davies przyszedł na świat 20 lutego 1984 roku w Cardiff, stolicy Walii. W swojej karierze odnosił liczne sukcesy jako aktor musicalowy, pojawiając się na prestiżowych scenach brytyjskich teatrów, w tym West Endu oraz londyńskiego Royal National Theatre. Międzynarodową rozpoznawalność zdobył dzięki roli agenta FBI Wilsona w głośnym powrocie kultowego serialu twórczości Davida Lyncha i Marka Frosta, zatytułowanym "Twin Peaks: The Return". Artysta miał na swoim koncie również występy w popularnej produkcji platformy Netflix, "The OA".

