Kanye West jednak NIE WYSTĄPI w Polsce! Koncert odwołano. Oficjalny komunikat podzielił internautów

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-04-17 16:52

Dawniej uwielbiany Kanye West stał się niezwykle kontrowersyjną postacią międzynarodowego rynku muzycznego. Raper ostatnio otrzymał zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii, a pod znakiem zapytania stanął także ogłoszony koncert w Polsce. Teraz to już pewne: Ye nie zagra na Stadionie Śląskim. Mamy oficjalne stanowisko.

Przyjazd kontrowersyjnego rapera do Polski wzbudził wielkie zainteresowanie. Ye, czyli Kanye West, miał zagrać dla fanów nad Wisłą już niedługo - 19 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Tak się jednak nie stanie. Po fali oburzenia, głosach sprzeciwu, a także zakazie wjazdu gwiazdora do Wielkiej Brytanii - impreza w Polsce nie dojdzie do skutku. Dlaczego?

Kanye West nie wystąpi w Polsce. Koncert oficjalnie odwołany

Jak poinformowali organizatorzy, dopiero co ogłoszone wydarzenie nie odbędzie się. Koncert Ye (Kanye Westa) miał rozgrzać polską publiczność 19 czerwca br. na Stadionie Śląskim. Dyrektor obiektu przekazał decyzję o jego odwołaniu za pośrednictwem mediów społecznościowych, tym samym potwierdzając wcześniejsze spekulacje o zerwaniu umowy.

"Informujemy, iż zaplanowany na 19 czerwca 2026 r. na Superauto.pl Stadionie Śląskim koncert Ye (Kanye West) nie odbędzie się z przyczyn formalno-prawnych" - czytamy w oświadczeniu.

Polecany artykuł:

Wszystkie największe skandale Kanye Westa. Dlaczego świat chce jego upadku?

Wydarzenie spotkało się z wielką krytyką

Ogłoszenie, że słynący z ekstremalnie kontrowersyjnych, w tym tych pochwalających nazizm, wypowiedzi raper pojawi się w Polsce, wywołało medialną burzę. Szczególnie w kontekście tego, że niedawno w sprawie Kanye Westa interweniował brytyjski rząd, odmawiając mu wjazdu do Wielkiej Brytanii na planowany tam koncert. 48-latek tłumaczył w kilku wypowiedziach, że żałuje wielu swoich zachowań, które wynikały z problemów ze zdrowiem psychicznym.

Szybko pojawiły się głosy, by polskie władze postąpiły tak samo i zablokowały możliwość wizyty Ye na terenie naszego kraju. Poparcia tego typu stanowiskom udzieliła szefowa resortu kultury, Marta Cienkowska. Choć odwołanie imprezy z udziałem niestroniącego od skandali rapera z pewnością zadowoli wiele osób, nie brakuje też głosów rozczarowania i oburzenia ze strony jego fanów.

