Koniec z nieprzyjemnym zapachem z pralki. Wlej do komory ten prosty roztwór

Sklepowe płyny do płukania mogą podrażniać skórę i niszczyć materiały. Z tego powodu wiele osób wybiera bezpieczniejsze, domowe metody.

Istnieje prosty trik z wykorzystaniem dwóch powszechnie dostępnych składników, który gwarantuje nieskazitelną świeżość.

Przygotowanie ekologicznej i taniej alternatywy dla detergentów zajmuje zaledwie chwilę.

Domowy płyn do płukania - cytryna i olejki eteryczne dla świeżego prania

Przez długi czas to drogeryjne detergenty stanowiły najpopularniejsze rozwiązanie dla uzyskania pachnących ubrań. Wystarczyło wlać odpowiednią dawkę specyfiku do szufladki, by tkaniny zyskały kwiatową woń. Dziś eksperci ostrzegają, że chemiczne dodatki mogą powodować silne reakcje alergiczne, a ich działanie polega na oblepianiu włókien, co z czasem prowadzi do ich uszkodzeń. Nikogo więc nie dziwi fakt, że coraz chętniej skłaniamy się ku domowym, bezpieczniejszym metodom pielęgnacji ubrań.

Znakomite efekty odświeżające, połączone z nadaniem materiałom niesamowitej miękkości, uzyskasz, stosując mieszankę dwóch prostych produktów. Bazą do stworzenia naturalnego płynu jest zwykły sok z cytryny (lub rozpuszczony w wodzie kwasek cytrynowy). Ten naturalny składnik skutecznie niweluje woń stęchlizny, działa zmiękczająco na tkaniny i jednocześnie zapobiega odkładaniu się osadów wewnątrz pralki. Ponieważ jednak sama cytryna nie pozostawi na ubraniach trwałego aromatu, należy ją wzbogacić olejkami eterycznymi, dostępnymi w drogeriach za niewielkie pieniądze. Wybór zapachu należy do Ciebie – miłośnicy nut kwiatowych mogą sięgnąć po lawendę czy różę, podczas gdy fani orzeźwienia chętniej wybiorą zapach eukaliptusa. Wystarczy połączyć około 20 kropli olejku z sokiem cytrynowym i wlać roztwór do komory na płyn do płukania.

Przyczyny brzydkiego zapachu ubrań po praniu - uwaga na bakterie i pleśń

Najczęstszym powodem, dla którego wyciągnięte z pralki ciuchy nieprzyjemnie pachną, jest zwlekanie z ich rozwieszeniem. Zamknięty bęben to środowisko idealne do błyskawicznego namnażania się bakterii i pleśni, generujących odrzucający zapach. Badacze wskazują, że głównymi winowajcami tego zjawiska są grzyby pleśniowe i bakterie z rodzaju Moraxella, które żywią się resztkami brudu i detergentów pozostałymi na wilgotnych tkaninach. Warto podkreślić, że chociaż niskie temperatury prania są przyjazne dla środowiska, bardzo często nie radzą sobie z całkowitym usunięciem tych szkodliwych mikroorganizmów.