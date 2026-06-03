Długi weekend 2026: Boże Narodzenie z dodatkowym dniem wolnym. 5 dni odpoczynku

- Grudzień 2026 roku to znakomita okazja dla zatrudnionych na etacie na uzyskanie do pięciu dni nieprzerwanego odpoczynku.

- Sekretem wydłużonego weekendu jest nie tylko zaplanowana wolna Wigilia, ale przede wszystkim przepisy gwarantujące rekompensatę za święto w sobotę.

- Dowiedz się, kto zyska na nadchodzących zmianach i zaplanuj długi urlop w zimie, oszczędzając przy tym standardowe dni wypoczynkowe!

Boże Narodzenie w 2026 roku. Pracownicy odpoczną przez pięć dni

Przyszłoroczny układ dat nie jest zbyt łaskawy dla zwolenników przedłużania weekendów, ponieważ większość ustawowych dni wolnych wypada w środku tygodnia. Grudniowy kalendarz przynosi jednak ogromną zmianę i pozwala na zaplanowanie pięciodniowego relaksu bez konieczności wypisywania wniosków urlopowych. Taka sytuacja jest bezpośrednim wynikiem korzystnego układu weekendowego oraz przepisów prawa pracy, które gwarantują pracownikom rekompensatę za święta pokrywające się z wolnymi sobotami.

Dni wolne w grudniu 2026. Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia to sobota

Zgodnie z kalendarzem na 2026 rok, 25 grudnia, czyli pierwszy dzień Bożego Narodzenia, przypada w piątek. Z kolei drugi dzień świąt wypada 26 grudnia, czyli w sobotę, co ma kluczowe znaczenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracownikowi inny dzień wolny w zamian za święto ustawowe przypadające w sobotę.

Władze państwowe podjęły już odpowiednie kroki w tej sprawie dla swoich pracowników. Urzędnicy administracji rządowej odbiorą wolne w poniedziałek, 28 grudnia. W praktyce oznacza to, że członkowie korpusu służby cywilnej nie zjawią się w pracy od 24 aż do 28 grudnia włącznie.

Harmonogram tegorocznych świąt układa się wręcz perfekcyjnie. Począwszy od 2025 roku, Wigilia przypadająca 24 grudnia staje się dniem ustawowo wolnym, a w 2026 roku wypada ona w czwartek. Kolejne dni prezentują się następująco:

- czwartek 24 grudnia – dniem wolnym staje się Wigilia,

- piątek 25 grudnia – świętujemy Boże Narodzenie,

- sobota 26 grudnia – wypada drugi dzień świąt,

- niedziela 27 grudnia to standardowy dzień weekendowy,

- poniedziałek 28 grudnia – pracownicy odbiorą dzień wolny za święto w sobotę.

Taka sekwencja pozwala na spędzenie pięciu dni z rzędu w domowym zaciszu, bez konieczności uszczuplania puli urlopu wypoczynkowego.

Kto może liczyć na dodatkowe dni wolne w grudniu 2026 roku?

Odbiór wolnego za święto przypadające w sobotę to przywilej dotyczący wyłącznie pracowników na etacie, dla których sobota jest standardowo dniem wolnym w ramach pięciodniowego tygodnia pracy. To szefostwo decyduje o konkretnej dacie oddania wolnego, jednak musi się to odbyć w obrębie tego samego okresu rozliczeniowego. Bardzo często prywatne zakłady pracy naśladują w tej kwestii administrację państwową i wybierają ten sam termin, choć przepisy absolutnie tego nie wymuszają.

Całkowicie inne zasady obowiązują zatrudnionych w trybie zmianowym oraz osoby, które mają wpisaną sobotę w swój regularny grafik. W takich przypadkach rozliczanie czasu pracy opiera się na odrębnych regulacjach i harmonogramach ustalanych indywidualnie przez zakład pracy.

Nowy Rok i Sylwester 2027. Kolejna okazja na długi weekend

Ostatnie dni grudnia 2026 roku to również znakomite wieści dla miłośników hucznych obchodów nadejścia kolejnego roku. Nowy Rok 2027 będziemy celebrować w piątek, 1 stycznia, co w bezpośrednim połączeniu z następującym po nim weekendem daje aż trzy dni nieprzerwanego relaksu.

Dzięki takiemu układowi dat przełom starego i nowego roku okazuje się fenomenalnym momentem na organizację zimowego wyjazdu w góry lub dłuższego odpoczynku po świętach. Co najważniejsze, tak zaplanowany odpoczynek w żaden sposób nie obciąży zbytnio pracowniczego limitu urlopowego.