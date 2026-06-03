Długi weekend 2026: Boże Narodzenie z dodatkowym dniem wolnym. 5 dni odpoczynku

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-06-03 9:09

Rok 2026 generalnie nie obfituje w okazje do przedłużonego wypoczynku, jednak sytuacja diametralnie zmienia się w grudniu. Zbliżające się wielkimi krokami święta Bożego Narodzenia przyniosą pracownikom nawet pięć kolejnych dni wolnych. Wszystko za sprawą dodatkowego dnia za święto oraz nowej puli dni wolnych, co sprawia, że świąteczny relaks potrwa znacznie dłużej.

Kalendarz dni wolnych od pracy 2026. Aż 2 dodatkowe dni wolne dla każdego pracownika!

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Autor: rawpixel.com/Freepik Kobieta w pomarańczowym swetrze zapisuje ołówkiem coś w kalendarzu, planując dni wolne. Zdjęcie ilustruje temat długiego weekendu w sierpniu 2026 roku i dodatkowych dni wolnych od pracy, o których możesz przeczytać na Super Biznes.

- Grudzień 2026 roku to znakomita okazja dla zatrudnionych na etacie na uzyskanie do pięciu dni nieprzerwanego odpoczynku.

- Sekretem wydłużonego weekendu jest nie tylko zaplanowana wolna Wigilia, ale przede wszystkim przepisy gwarantujące rekompensatę za święto w sobotę.

- Dowiedz się, kto zyska na nadchodzących zmianach i zaplanuj długi urlop w zimie, oszczędzając przy tym standardowe dni wypoczynkowe!

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Boże Narodzenie w 2026 roku. Pracownicy odpoczną przez pięć dni

Przyszłoroczny układ dat nie jest zbyt łaskawy dla zwolenników przedłużania weekendów, ponieważ większość ustawowych dni wolnych wypada w środku tygodnia. Grudniowy kalendarz przynosi jednak ogromną zmianę i pozwala na zaplanowanie pięciodniowego relaksu bez konieczności wypisywania wniosków urlopowych. Taka sytuacja jest bezpośrednim wynikiem korzystnego układu weekendowego oraz przepisów prawa pracy, które gwarantują pracownikom rekompensatę za święta pokrywające się z wolnymi sobotami.

Dni wolne w grudniu 2026. Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia to sobota

Zgodnie z kalendarzem na 2026 rok, 25 grudnia, czyli pierwszy dzień Bożego Narodzenia, przypada w piątek. Z kolei drugi dzień świąt wypada 26 grudnia, czyli w sobotę, co ma kluczowe znaczenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracownikowi inny dzień wolny w zamian za święto ustawowe przypadające w sobotę.

Władze państwowe podjęły już odpowiednie kroki w tej sprawie dla swoich pracowników. Urzędnicy administracji rządowej odbiorą wolne w poniedziałek, 28 grudnia. W praktyce oznacza to, że członkowie korpusu służby cywilnej nie zjawią się w pracy od 24 aż do 28 grudnia włącznie.

Harmonogram tegorocznych świąt układa się wręcz perfekcyjnie. Począwszy od 2025 roku, Wigilia przypadająca 24 grudnia staje się dniem ustawowo wolnym, a w 2026 roku wypada ona w czwartek. Kolejne dni prezentują się następująco:

- czwartek 24 grudnia – dniem wolnym staje się Wigilia,

- piątek 25 grudnia – świętujemy Boże Narodzenie,

- sobota 26 grudnia – wypada drugi dzień świąt,

- niedziela 27 grudnia to standardowy dzień weekendowy,

- poniedziałek 28 grudnia – pracownicy odbiorą dzień wolny za święto w sobotę.

Taka sekwencja pozwala na spędzenie pięciu dni z rzędu w domowym zaciszu, bez konieczności uszczuplania puli urlopu wypoczynkowego.

Kto może liczyć na dodatkowe dni wolne w grudniu 2026 roku?

Odbiór wolnego za święto przypadające w sobotę to przywilej dotyczący wyłącznie pracowników na etacie, dla których sobota jest standardowo dniem wolnym w ramach pięciodniowego tygodnia pracy. To szefostwo decyduje o konkretnej dacie oddania wolnego, jednak musi się to odbyć w obrębie tego samego okresu rozliczeniowego. Bardzo często prywatne zakłady pracy naśladują w tej kwestii administrację państwową i wybierają ten sam termin, choć przepisy absolutnie tego nie wymuszają.

Całkowicie inne zasady obowiązują zatrudnionych w trybie zmianowym oraz osoby, które mają wpisaną sobotę w swój regularny grafik. W takich przypadkach rozliczanie czasu pracy opiera się na odrębnych regulacjach i harmonogramach ustalanych indywidualnie przez zakład pracy.

Nowy Rok i Sylwester 2027. Kolejna okazja na długi weekend

Ostatnie dni grudnia 2026 roku to również znakomite wieści dla miłośników hucznych obchodów nadejścia kolejnego roku. Nowy Rok 2027 będziemy celebrować w piątek, 1 stycznia, co w bezpośrednim połączeniu z następującym po nim weekendem daje aż trzy dni nieprzerwanego relaksu.

Dzięki takiemu układowi dat przełom starego i nowego roku okazuje się fenomenalnym momentem na organizację zimowego wyjazdu w góry lub dłuższego odpoczynku po świętach. Co najważniejsze, tak zaplanowany odpoczynek w żaden sposób nie obciąży zbytnio pracowniczego limitu urlopowego.

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27 grudnia dzień wolny od pracy