Urodzeni w środę skrywają wyjątkowy talent. Ta jedna cecha wzbudza podziw innych. Dzień urodzenia a osobowość

Zgodnie z dawnymi wierzeniami to, w jakim dniu tygodnia przyszliśmy na świat, determinuje nasze predyspozycje – sprawdź, co charakteryzuje osoby ze środy.

Osoby urodzone tego dnia wykazują się wybitnym zmysłem do interesów oraz charakteryzują się niezwykłą błyskotliwością i wieloma talentami.

Mimo imponujących umiejętności, ich temperament bywa wyzwaniem. Przekonaj się, co dzień narodzin mówi o Twoim usposobieniu!

Zanim rozwiążesz ten quiz, spluń przez lewe ramię. Trudny test o przesądach i zabobonach Pytanie 1 z 10 Na początek coś, co chyba każdy z nas usłyszał za młodu. Nie siadaj w rogu stołu. Dlaczego? Bo dostaniesz zeza Bo będziesz łysa/łysy Bo zostaniesz starą panną/starym kawalerem Następne pytanie

Urodzeni w środę wzbudzają zazdrość. Mają wyjątkowe talenty

Od zarania dziejów ludzkość analizuje związek między momentem narodzin a ścieżką życiową człowieka. Astrologia, opierając się na dwunastu znakach zodiaku, przypisuje im konkretne cechy, wierząc, że układ ciał niebieskich w chwili przyjścia na świat decyduje o naszym temperamencie. Znawcy tematu podkreślają jednak, że to nie jedyny czynnik. Ogromną rolę odgrywa również dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy. Niezależnie od tego, czy był to piątek, czy niedziela, ten fakt silnie rzutuje na naszą osobowość. Każdemu z dni patronują inne planety, co przekłada się na unikalne dary. W przypadku ludzi urodzonych w środę mowa o wyjątkowej bystrości umysłu i talentach, które często budzą podziw i zazdrość w oczach innych.

Jaki charakter mają osoby urodzone w środę?

Ci, którzy świętują urodziny w połowie tygodnia roboczego, wyróżniają się nie tylko świetnym umysłem, ale i doskonałą intuicją do interesów. Są to osoby pełne energii, obdarzone smykałką do handlu, co pozwala im na szybkie wspinanie się po szczeblach kariery. Mają wrodzoną ciekawość świata, a do tego są świetnymi retorami. Rzadko zdarza się, by nie znali odpowiedzi, a jeśli tak się stanie, szybko ją znajdą. Trzeba jednak przyznać, że ich temperament potrafi być trudny w obyciu. Bywają bardzo nerwowi i niespokojni. Szybko wpadają w gniew i nie stronią od wchodzenia w ostre polemiki.

Jak dzień tygodnia wpływa na naszą osobowość?

Co natomiast astrologia mówi o osobach, które przyszły na świat w innych dniach tygodnia?

Poniedziałek: Charakteryzują się silną intuicją, kreatywnym podejściem do życia, a także wysokimi ambicjami i wiarą w siebie.

Wtorek: Wyróżniają się dużą dawką energii, odwagą, determinacją w dążeniu do celu oraz silną potrzebą niezależności.

Czwartek: Cechuje ich optymistyczne nastawienie, wielkoduszność, poczucie obowiązku i rozwinięta duchowość.

Piątek: Mają romantyczną duszę, osobisty urok, dużą wrażliwość zmysłową i zamiłowanie do towarzystwa.

Sobota: To osoby pracowite, odpowiedzialne, ceniące niezależność i bardzo wytrwałe w swoich działaniach.

Niedziela: Dominują u nich optymizm, pogoda ducha, twórcze myślenie oraz naturalna charyzma.

Horoskop. Co mówi o tobie znak zodiaku?