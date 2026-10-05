Zatrzymanie w Siedlcach. 51-latek posiadał prawie 4 kilogramy narkotyków

Policyjne działania i przejęcie zakazanych substancji

30 września 2026 roku policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach prowadzili działania operacyjne, które zakończyły się zatrzymaniem 51-letniego mieszkańca miasta. Mężczyzna był podejrzewany o posiadanie dużej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. W trakcie interwencji mundurowi znaleźli przy nim pudełko zawierające hermetycznie zapakowane paczki z suszem roślinnym oraz substancje o strukturze krystalicznej i sproszkowanej. Wstępne analizy przeprowadzone przez funkcjonariuszy wykazały, że zabezpieczone środki to mefedron, amfetamina oraz marihuana.

Przeszukanie mieszkania i zabezpieczenie towaru

Po zatrzymaniu 51-latka kryminalni udali się do jego miejsca zamieszkania, aby sprawdzić, czy znajduje się tam więcej zabronionych substancji. Podczas przeszukania lokalu policjanci natrafili na kolejne pudełka wypełnione niedozwolonymi środkami. Łącznie w toku całej akcji funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 4 kilogramy środków odurzających i substancji psychotropowych. Wszystkie odnalezione materiały zostały przekazane do dalszych szczegółowych badań, a mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Zarzuty prokuratorskie i środek zapobiegawczy

Zatrzymany siedlczanin został przewieziony do jednostki policji, gdzie przedstawiono mu zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokuratura skierowała do sądu wniosek o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował, że 51-latek spędzi najbliższe 3 miesiące w tymczasowym areszcie. Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Źródło: Policja.pl