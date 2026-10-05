Nielegalne papierosy w Przasnyszu. Policjanci zabezpieczyli towar wart ponad 3,7 miliona złotych

Kontrola drogowa i pierwsze zatrzymanie w gminie Przasnysz

30 września 2026 roku funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu prowadzili działania operacyjne na terenie gminy Przasnysz. W trakcie tych czynności policjanci zatrzymali do kontroli samochód marki Volkswagen. Podczas sprawdzania pojazdu mundurowi znaleźli w jego wnętrzu ponad 100 tysięcy sztuk papierosów, które nie posiadały wymaganych polskich znaków akcyzy. To odkrycie stało się podstawą do dalszych działań prowadzonych przez przasnyskich kryminalnych.

Przeszukania kolejnych posesji i pojazdów

Policjanci kontynuowali czynności i weryfikowali posiadane informacje, co pozwoliło im dotrzeć do kolejnych miejsc przechowywania nielegalnych wyrobów. Na jednej z posesji znajdującej się na terenie gminy Przasnysz funkcjonariusze skontrolowali następne pojazdy. W ich wnętrzach mundurowi ujawnili kolejne partie papierosów bez znaków akcyzy. Następnie działania przeniosły się na teren Przasnysza, gdzie w miejscu zamieszkania 51-letniej kobiety również zabezpieczono nielegalne produkty tytoniowe.

Siedem osób zatrzymanych w związku z nielegalnym towarem

W wyniku przeprowadzonych działań policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 2 miliony sztuk papierosów bez polskiej akcyzy, a szacowane straty Skarbu Państwa wyniosły przeszło 3,7 miliona złotych. W związku ze sprawą zatrzymano siedem osób, wśród których znalazło się czterech mężczyzn w wieku od 25 do 51 lat oraz 51-letnia kobieta z powiatu przasnyskiego. Pozostali zatrzymani to 50-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego i 51-letni mieszkaniec powiatu piskiego. Wszystkie osoby zostały umieszczone w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

Konsekwencje prawne i nadzór prokuratury

Obecnie dalsze czynności w tej sprawie są realizowane pod nadzorem prokuratury. Obrót wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy jest traktowany jako przestępstwo skarbowe. Zgodnie z polskimi przepisami za taki czyn może grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze dzięki pracy operacyjnej zapobiegli wprowadzeniu ogromnej ilości nielegalnych papierosów do obrotu handlowego.

Źródło: Policja.pl