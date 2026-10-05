Podpalenie auta w Ciechanowie. 78-latek trafił do aresztu

Usiłowanie podpalenia pod komendą w Ciechanowie

W czwartek 1 października 2026 roku na parkingu przed wejściem do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie funkcjonariusze dokonali niepokojącego znaleziska. Pod jednym z cywilnych samochodów zauważono dwie torby wypełnione paliwem oraz świeczkę. Policjanci niezwłocznie przystąpili do analizy zapisu z monitoringu, aby zidentyfikować osobę odpowiedzialną za pozostawienie tych przedmiotów. Na nagraniu utrwalono wizerunek mężczyzny w czarnym płaszczu i czapce, który prowadził rower i najprawdopodobniej podłożył wskazane materiały pod pojazd.

Szybkie zatrzymanie mieszkańca Ciechanowa

Dzięki sprawnym działaniom mundurowych podejrzany został wytypowany i namierzony w bardzo krótkim czasie. 78-letni mieszkaniec Ciechanowa został zatrzymany przez funkcjonariuszy zaledwie kilkanaście minut po zdarzeniu na policyjnym parkingu. W toku dalszych czynności prowadzonych przez policjantów okazało się, że nie był to jedyny czyn, którego dopuścił się mężczyzna w ostatnim czasie. Ustalono, że na początku września 2026 roku uszkodził on elewację jednego z budynków przy ulicy Fabrycznej w Ciechanowie, rzucając w nią słoikiem z czarną cieczą. Straty wynikające z tego zdarzenia wyceniono na 2000 zł, a dodatkowo mężczyzna miał kierować groźby pozbawienia życia pod adresem właściciela posesji.

Trzy zarzuty i tymczasowy areszt

78-latek usłyszał w prokuraturze łącznie trzy zarzuty dotyczące uszkodzenia mienia, gróźb karalnych oraz usiłowania uszkodzenia mienia poprzez podpalenie. W sobotę 3 października 2026 roku Sąd Rejonowy w Ciechanowie przychylił się do wniosku o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Wobec podejrzanego zastosowano tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy, a mężczyzna został już przetransportowany do zakładu karnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za czyny, o które jest podejrzany, grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl