Nielegalny hazard na warszawskiej Woli. Policjanci przejęli automaty i amfetaminę

Wspólna akcja służb w pawilonie handlowym na Woli

Kryminalni z warszawskiej Woli przy współpracy z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego zlikwidowali nielegalne miejsce gier hazardowych. Podczas kontroli lokalu znajdującego się w pawilonie handlowym zabezpieczono 6 automatów działających bez wymaganej prawem koncesji i zezwolenia. Oprócz urządzeń mundurowi znaleźli około 50 gramów amfetaminy oraz gotówkę w kwocie 6000 zł na poczet przyszłych kar. Interwencja została podjęta na podstawie postanowienia wydanego przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Wola.

Zarzuty dla 31-letniego obywatela Ukrainy

W wyniku prowadzonych działań funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego obywatela Ukrainy, który został doprowadzony do wolskiej komendy. Mężczyzna usłyszał zarzuty prowadzenia gier na niezarejestrowanych automatach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych. Za złamanie przepisów dotyczących hazardu grozi mu kara grzywny lub do 3 lat więzienia, natomiast za posiadanie narkotyków kara może wynieść do 10 lat pozbawienia wolności. Nadzór nad toczącym się postępowaniem sprawuje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola.

Źródło: Policja.pl