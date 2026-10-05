Małżeństwo Ewy Farnej rozpadło się już rok temu?! W czeskich mediach od dawna mówiono o kryzysie

Byli w kryzysie od roku?!

Ewa Farna przez kilkanaście lat była żoną czeskiego muzyka Martina Chobota. Wydawało się, że są parą idealną, ale teraz ogłosili rozstanie. Media plotkarskie w Czechach już dawno zauważyły, że w ich związku może dziać się coś niedobrego. Jeszcze kilka lat temu Ewa i Martin wydawali się nierozłączni. Pojawiali się razem na rozdaniach nagród muzycznych, a także często byli dostrzegani przez fotoreporterów na prywatnych wyjściach. W ostatnim czasie to się zmieniło. Na czeskich portalach spekulacje o kryzysie w związku pojawiły się już jesienią 2025 roku, kiedy dziennikarze byli w szoku, gdy Ewa Farna pojawiła się sama na prestiżowej gali Český slavík. Tutaj warto przypomnieć, że kilka miesięcy temu piosenkarka była widziana w Polsce na wakacjach z dziećmi, również bez męża.

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Tak Ewa Farna poinformowała o rozstaniu

3 października Ewa Farna opublikowała oświadczenie, w którym poinformowała fanów i dziennikarzy, że jej związek z Martinem Chobotem to już przeszłość.

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