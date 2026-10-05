Małżeństwo Ewy Farnej rozpadło się już rok temu?! W czeskich mediach od dawna mówiono o kryzysie

Byli w kryzysie od roku?!
Ewa Farna przez kilkanaście lat była żoną czeskiego muzyka Martina Chobota. Wydawało się, że są parą idealną, ale teraz ogłosili rozstanie. Media plotkarskie w Czechach już dawno zauważyły, że w ich związku może dziać się coś niedobrego. Jeszcze kilka lat temu Ewa i Martin wydawali się nierozłączni. Pojawiali się razem na rozdaniach nagród muzycznych, a także często byli dostrzegani przez fotoreporterów na prywatnych wyjściach. W ostatnim czasie to się zmieniło. Na czeskich portalach spekulacje o kryzysie w związku pojawiły się już jesienią 2025 roku, kiedy dziennikarze byli w szoku, gdy Ewa Farna pojawiła się sama na prestiżowej gali Český slavík. Tutaj warto przypomnieć, że kilka miesięcy temu piosenkarka była widziana w Polsce na wakacjach z dziećmi, również bez męża.
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Tak Ewa Farna poinformowała o rozstaniu
3 października Ewa Farna opublikowała oświadczenie, w którym poinformowała fanów i dziennikarzy, że jej związek z Martinem Chobotem to już przeszłość.
Po prawie 20 latach przyjaźni i 13 latach wspólnego życia kilka miesięcy temu podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Pozostajemy kochającymi rodzicami i rodziną, która na zawsze będzie nas łączyć. Ostatnich parę lat staraliśmy się znaleźć sposób, by znów czuć się dobrze razem. Czasami jednak sprawy układają się inaczej, niż sobie wyobrażaliśmy, i mimo wszelkich starań związek przestaje funkcjonować. Najchętniej nie poruszalibyśmy tej sprawy publicznie. Nasz związek zawsze traktowaliśmy jako sprawę prywatną i nic się w tej kwestii nie zmienia. Jednocześnie jednak uważamy, że lepiej jest powiedzieć kilka słów sami, niż pozostawić pole do spekulacji. Za naszą decyzją nie kryje się żadna sensacja, ani nie jest jej przyczyną żadna inna osoba - czytamy na Instagramie piosenkarki.