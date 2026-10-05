Zatrzymanie w Rzeszowie. 46-latek podejrzany o uszkodzenie 16 samochodów

Uszkodzone samochody na rzeszowskich osiedlach

Pierwsze zgłoszenie dotyczące uszkodzenia Opla Astry wpłynęło do policjantów z komisariatu przy ulicy Wołyńskiej w drugiej połowie sierpnia 2026 roku. Do zdarzenia doszło na parkingu przy ulicy Siemieńskiego w nocy z 18 na 19 sierpnia. Nieznany wówczas sprawca zarysował ostrym narzędziem dwoje drzwi pojazdu, co właścicielka wyceniła na 2000 zł. Niedługo potem funkcjonariusze otrzymali podobne zgłoszenie dotyczące uszkodzenia Seata, co rozpoczęło intensywne działania w tej sprawie.

Sposób działania sprawcy zarysowań karoserii

Z ustaleń śledczych wynikało, że sposób działania sprawcy był niemal identyczny przy każdym kolejnym uszkodzeniu. Do przestępstw dochodziło w różnych odstępach czasu, ale zawsze w godzinach nocnych między 2:00 a 4:00 nad ranem. Nad sprawą pracowali policjanci z komisariatu przy ulicy Wołyńskiej wspólnie z funkcjonariuszami kryminalnymi z komendy miejskiej. Dzięki zebranym informacjom mundurowi wytypowali 46-latka, który mógł mieć bezpośredni związek z niszczeniem mienia na rzeszowskich osiedlach.

Zatrzymanie 46-letniego mieszkańca Rzeszowa

Do zatrzymania podejrzanego doszło w godzinach nocnych w środę 30 września 2026 roku w pobliżu jego miejsca zamieszkania. Mężczyzna był zaskoczony obecnością funkcjonariuszy i od początku nie chciał z nimi współpracować. Próbował wprowadzić mundurowych w błąd, twierdząc, że nie rozumie powodu zatrzymania i nie wie, o jaką sprawę chodzi. Jego zachowanie utrudniało realizację czynności procesowych, jednak mężczyzna został przewieziony do jednostki policji.

Zarzuty za chuligańskie uszkodzenie 16 pojazdów

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 46-latek usłyszał łącznie 16 zarzutów dotyczących umyślnego uszkodzenia 16 samochodów. Według ustaleń śledczych mężczyzna działał z pobudek chuligańskich i niszczył mienie bez wyraźnego powodu, lekceważąc przy tym obowiązujące prawo. Łączna wartość strat spowodowanych jego działaniem została oszacowana na kwotę ponad 58 000 zł. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i po zakończeniu niezbędnych czynności został zwolniony.

Policja sprawdza kolejne zgłoszenia od właścicieli aut

Sprawa zniszczonych samochodów może mieć szerszy zakres, ponieważ do komisariatu wciąż zgłaszają się kolejne osoby poszkodowane. Policjanci weryfikują obecnie, czy zatrzymany mężczyzna jest odpowiedzialny również za te nowo zgłoszone przypadki uszkodzeń karoserii. O dalszym losie 46-latka zadecyduje sąd, przed którym odpowie za swoje czyny. Funkcjonariusze kontynuują zbieranie dowodów, aby w pełni wyjaśnić skalę działalności podejrzanego.

Źródło: Policja.pl