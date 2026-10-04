FC Barcelona gromi rywalki z Madrytu. Jak zagrała Ewa Pajor?

Nokaut w pierwszej połowie meczu

Spotkanie od samego początku toczyło się pod pełną kontrolą zawodniczek z Katalonii. Gospodynie już przed przerwą zdołały wypracować sobie gigantyczną przewagę bramkową nad stołecznym zespołem. Piłkarki Barcelony zdobyły pięć bramek w ciągu pierwszych czterdziestu pięciu minut rywalizacji. Bohaterką tej części gry okazała się bez wątpienia Claudia Pina, która czterokrotnie umieściła piłkę w siatce. Wynik na 5:0 do przerwy ustaliła norweska zawodniczka Caroline Graham Hansen.

Ewa Pajor miała ogromny wkład w dominację swojej drużyny od pierwszych minut spotkania. Polska napastniczka znakomicie obsługiwała podaniami swoje klubowe koleżanki na boisku. Zapisała na swoim koncie dwie asysty przy trafieniach zdobytych przed przerwą. Zaraz po zmianie stron Polka sama wpisała się na listę strzelczyń. W pięćdziesiątej piątej minucie meczu podwyższyła rezultat na 6:0, notując swojego drugiego gola ligowego w obecnym sezonie klubowym.

Jak wygląda sytuacja w tabeli?

FC Barcelona Femeni bezbłędnie rozpoczęła zmagania w obecnym sezonie najwyższej klasy rozgrywkowej w Hiszpanii. Po rozegraniu sześciu ligowych kolejek drużyna prowadzi w tabeli z kompletem osiemnastu punktów. Obecne mistrzynie kraju dominują w lokalnych rozgrywkach od 2020 roku bez najmniejszej przerwy. Zespół z Katalonii pewnie zmierza po ósmy z rzędu tytuł mistrzyń Hiszpanii. Bezpośrednio za liderkami plasują się Madrid CFF oraz rozbity Real Madryt, mające w dorobku po trzynaście punktów.

Znakomita forma klubowa Ewy Pajor to doskonała wiadomość dla trenera polskiej kadry narodowej. Napastniczka uda się teraz na zgrupowanie do Gdańska przed kluczowymi spotkaniami reprezentacji. Polska drużyna rozegra wyjazdowy mecz z Belgią w pierwszej rundzie baraży o awans do przyszłorocznych mistrzostw świata, które odbędą się w Brazylii. Spotkanie zaplanowano na najbliższy piątek. Rewanżowe starcie zostanie rozegrane w niedzielę 13 października.