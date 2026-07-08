Sara James zdała maturę! 18-letnia gwiazda świętuje sukces

Wielki sukces Sary James!

Dobre informacje płyną od Sary James! Doceniona za granicą polska piosenkarka i uczestniczka programów talent show poinformowała fanów, że zdała maturę. 18-letnia wokalistka dodała post na Instagrama, z którego wynika, że jest bardzo szczęśliwa z powodu swojego sukcesu. - Matura zdanaaa. Let's goooo!!! - napisała na relacji. Przy okazji dodała zdjęcie, na którym trzyma ogromny bukiet czerwonych róż. Można się domyślać, że dostała je z tej wyjątkowej okazji. Sarze James składamy ogromne gratulacje!

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Sara James bała się matury

18-latka nie ukrywała, że matura była dla niej stresująca. Z powodu kariery często opuszczała lekcje i nie miała aż tyle czasu na przygotowania, co jej rówieśnicy. Najbardziej obawiała się matematyki.

Wiesz co, chyba matmy. Matma jest dla mnie taka, no... Bo ja, wiesz, no, nigdy nie byłam ścisłym umysłem, więc generalnie ja polski, angielski to tam luz, ale ta matma jest dla mnie ciężka, bo ja po prostu nigdy tego nie kumałam. Od samego dzieciaka zawsze miałam problemy z matmą - opowiadała w wywiadzie z Michałem Hanczakiem dla Radia ESKA.

W pierwszy dzień matur piosenkarka panikowała też z powodu możliwych zadań na teście z języka polskiego.

Dzień dobry wszystkim moim cudownym maturzystom. Powiedziałam sobie dzisiaj tak, że jeśli będzie motyw wojny, to ja wychodzę z tej matury - żartowała James w mediach społecznościowych.

Jak jednak widać strach ma wielkie oczy, ponieważ Sara bez problemu poradziła sobie z egzaminem dojrzałości.