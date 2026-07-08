Gwiazdy uzależnione od gier wideo. Nie uwierzysz, kto gra nocami

Gry zawładnęły życiem gwiazd. Wciągnęło ich na maksa!

Dawniej gry komputerowe uchodziły za rozrywkę zarezerwowaną głównie dla młodzieży zamkniętej w domowym zaciszu. Obecnie obraz ten diametralnie się zmienił. Gaming urósł do rangi jednej z najchętniej wybieranych form spędzania czasu na całym globie, a po pady i klawiatury sięgają również czołowe gwiazdy show-biznesu czy sportu. Znane twarze równie chętnie brylują na branżowych imprezach, co w cyfrowych uniwersach. Dla części z nich to świetny sposób na odprężenie po wyczerpującej pracy, z kolei dla innych to autentyczna pasja pochłaniająca mnóstwo czasu.

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Mila Kunis, Megan Fox i Henry Cavill uzależnieni od gier wideo

Wśród zapalonych graczek mocno wyróżnia się Mila Kunis. Słynna aktorka nie kryje, że potrafiła spędzać długie godziny w świecie "World of Warcraft". Jej fascynacja tą produkcją była na tyle silna, że do wspólnej zabawy wciągnęła również znajomych. To jednak nie wszystko, gdyż gwiazda z ogromnym entuzjazmem podchodzi także do kultowej serii "Call of Duty".

Adrenalinę przed ekranem ceni sobie również Megan Fox. Amerykańska aktorka wprost przyznaje, że doskonale odnajduje się w krwawej scenerii "Mortal Kombat". Z przyjemnością bierze też udział w sieciowych starciach w "Halo: Reach".

Za największego fana gamingu w branży filmowej uchodzi natomiast Henry Cavill. Aktor znany z serialu "Wiedźmin" wielokrotnie podkreślał, że elektroniczna rozrywka to jego ogromne hobby. Z zapałem gra w produkcje z serii "The Witcher" oraz w "World of Warcraft". Ciekawostką jest fakt, że to w trakcie jednej z takich sesji zadzwonił do niego telefon z ofertą roli Supermana. Aktor później wspominał z uśmiechem, że przez moment wahał się nad odebraniem połączenia, ponieważ trwała właśnie kluczowa część gry.

Powszechnie wiadomo też, że Vin Diesel to wielki pasjonat gier. Słynny aktor uwielbia tytuły takie jak "World of Warcraft", "Call of Duty" oraz legendarne "Dungeons & Dragons". Zdecydował się nawet pójść o krok dalej i uruchomił własną firmę tworzącą gry komputerowe.

W gronie miłośników cyfrowej zabawy znajduje się także Michelle Rodriguez, która od lat deklaruje swoje uwielbienie dla klasycznego "Dooma". Aktorka stwierdziła, że jeśli w jej ręce wpadnie solidna strzelanka, potrafi całkowicie odciąć się od rzeczywistości.

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Również polskie gwiazdy pałają miłością do gamingu. Jednym z najpopularniejszych graczy w rodzimym show-biznesie jest Wojciech "Łozo" Łozowski. Były frontman zespołu Afromental chętnie prowadzi transmisje ze swoich gier i aktywnie uczestniczy w świecie esportu. Jego ulubionym tytułem jest "Call of Duty", a wirtualne zmagania wokalisty oglądają tysiące widzów.

Zamiłowaniem do gier może pochwalić się również tenisista Jerzy Janowicz, który wielokrotnie prezentował swoje umiejętności w "Counter-Strike'u" oraz serii "FIFA". Jego pasja była szeroko komentowana, a w mediach pojawiały się nawet domysły, czy sportowiec nie spędza przed konsolą zbyt dużo czasu.

Do grupy znanych graczy zalicza się też Robert Lewandowski. Najlepszy polski napastnik wyjawił kiedyś, że gdy przegrywał z kolegami w grę wyścigową, wcale się nie poddawał. Zaczął szukać porad w sieci i w krótkim czasie pokonał wszystkich swoich znajomych.

Z kolei raper Bedoes wielokrotnie nawiązywał w swoich utworach do gier komputerowych i wprost przyznawał, że to dla niego jeden z najlepszych sposobów na spędzanie wolnych chwil.

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