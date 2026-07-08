Sabrina Carpenter jest fanką kultowego zespołu rockowego!

Sabrina Carpenter to obecnie jedna z największych i najbardziej wyrazistych gwiazd współczesnego popu. Co ciekawe, artystka ma też rockową duszę. Ostatnio opublikowała ona na swoim Instagramie nową serię zdjęć podsumowujących jej ostatnie dni. Jedno z nich natychmiast przykuło uwagę. Pomiędzy kadrami z czerwonych dywanów znalazło się... ujęcie zrobione w słynnej hali Kia Forum w Inglewood w Kalifornii.

Jak się okazało, Carpenter pojawiła się na koncercie legendarnej rockowej formacji Rush.

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Kanadyjski zespół powrócił w 2026 do koncertowania po ponad dekadzie przerwy. Wokalistka była widziana na drugim z czterech zaplanowanycy występów w Kia Forum. Potwierdzeniem tego była również jej relacja na InstaStories, w której jako podkład muzyczny do zdjęcia z koncertu ustawiła kultowy utwór The Trees. Na wrzucony przez nią post zareagował sam Geddy Lee, wokalista i basista Rush.

Zamiłowanie Sabriny Carpenter do kanadyjskich bogów prog-rocka to nie przypadek. Piosenkarka wspomniała o tym w zeszłorocznym wywiadzie z kanadyjskim dziennikarzem Nardwuarem. Przeglądając winyle w sklepie płytowym, Carpenter wyciągnęła kultowy, koncertowy album grupy zatytułowany Exit…Stage Left z 1981. – To Rush dla mojego taty, ale ja też jestem fanką. Uwielbiam utwór "The Trees" – powiedziała wówczas.

Rush zagra w Polsce w 2027. I to po raz pierwszy w historii!

W ramach wspomnianej trasy, grupa po raz pierwszy zaprezentuje się w Polsce. Wiadomo już, że koncert odbędzie się 27 marca 2027 w krakowskiej Tauron Arenie. Organizatorem jest agencja Alter Art, a bilety cały czas są dostępne w sprzedaży.

Zespół będzie przebywał w Europie od lutego aż do kwietnia. Muzycy zagrają łącznie na naszym kontynencie ponad 20 koncertów.

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