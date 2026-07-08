Alert RCB dla części regionu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o zagrożeniu związanym z bardzo silnym wiatrem. Alert został wysłany dziś, 8 lipca, do odbiorców przebywających na terenie części województwa warmińsko-mazurskiego. Chodzi o powiat braniewski, miasto Elbląg oraz powiat elbląski.

W rozesłanej wiadomości RCB ostrzega przed warunkami, które mogą być niebezpieczne zwłaszcza poza zabudową. Służby apelują, by unikać otwartych przestrzeni, zachować ostrożność i zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr.

Bardzo silny wiatr. Na co uważać?

Według komunikatu zagrożeniem jest sam wiatr oraz jego skutki. Może on miotać gałęziami drzew, a także stwarzać ryzyko dla osób przemieszczających się pieszo i kierowców. Szczególną ostrożność warto zachować tam, gdzie w pobliżu znajdują się drzewa lub luźne przedmioty pozostawione na zewnątrz.

RCB zwraca też uwagę na sytuacje podczas jazdy samochodem. Niebezpieczne mogą być zarówno łamiące się konary i drzewa, jak i nagłe podmuchy przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń. W takim miejscu istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

Jak się przygotować przed podmuchami?

Wśród najważniejszych zaleceń jest uprzątnięcie z parapetów i podwórek wszystkich przedmiotów, które wiatr mógłby porwać. Jeśli samochód stoi pod drzewami, warto przeparkować go w bezpieczniejsze miejsce. O bezpieczeństwo trzeba zadbać także w przypadku zwierząt, szczególnie tych przebywających na zewnątrz.

RCB przypomina również o przygotowaniu oświetlenia zastępczego, na przykład latarek z zapasem baterii. Silny wiatr może bowiem uszkodzić linie energetyczne. Służby apelują, by nie lekceważyć ostrzeżenia i na bieżąco oceniać warunki wokół siebie.