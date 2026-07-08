Tego dnia lepiej nie ścinaj włosów. Wraz z nimi "odetniesz" również szczęście

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-07-08 12:24

Wizyta u fryzjera dla wielu osób jest czymś więcej niż tylko sposobem na odświeżenie fryzury. Zmiana uczesania często symbolizuje nowy etap w życiu, poprawia samopoczucie i dodaje pewności siebie. Na przestrzeni wieków wokół tematu ścinania wieków narosło wiele przesądów. Niegdyś wierzono, że znaczenie ma także dzień tygodnia, w którym decydujemy się na taki zabieg. Sprawdź, kiedy lepiej tego nie robić, jeśli nie chcesz "odciąć" się od szczęścia.

Ręce fryzjera ścinającego nożyczkami grzywkę blondynki. O przesądach związanych ze strzyżeniem przeczytasz w Eska.
Autor: Freepik.com
  • Wizyta u fryzjera to coś więcej niż tylko zmiana fryzury - to moment owiany wieloma dawnymi wierzeniami i przesądami, które mogą wpływać na twoje szczęście.
  • Od wieków wierzono, że wybór odpowiedniego dnia tygodnia na strzyżenie ma kluczowe znaczenie dla pomyślności i witalności.
  • Sprawdź, który dzień był uznawany za szczególnie pechowy, aby uniknąć "odcięcia się" od dobrej passy i pozytywnej energii.

W wielu kulturach włosy od wieków symbolizowały siłę, witalność i zdrowie. Ich skrócenie często postrzegano jako rytualne zamknięcie jednego okresu życia i otwarcie kolejnego. Z tego powodu wokół zabiegu strzyżenia narosło mnóstwo przesądów i wierzeń, mających zapewnić pomyślność lub odwrócić nieszczęście. Część z tych dawnych przekonań przetrwała do dziś, będąc przekazywaną jako fascynujący element kulturowy. Zgodnie z ludowymi wierzeniami dobrym dniem na skrócenie włosów był piątek. Ten dzień uważano za sprzyjający pozytywnym zmianom i nowym początkom. Istotną rolę przypisywano także fazom Księżyca: rosnący Księżyc miał przyspieszać wzrost i poprawiać kondycję włosów, natomiast podczas ubywającego Księżyca strzyżono się, gdy celem było dłuższe utrzymanie fryzury w niezmienionym kształcie, gdyż wierzono, że w tym okresie włosy rosną znacznie wolniej.

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Nigdy nie ścinaj włosów tego dnia jeśli nie chcesz "odciąć się" od szczęścia

Jednym z najsilniej zakorzenionych przesądów było przekonanie, że niedziela to najbardziej nieodpowiedni dzień na wizytę u fryzjera. Ludzie wierzyli, że strzyżenie włosów w ten dzień mogło symbolicznie "odciąć" szczęście, dobrą passę i energię życiową. Dlatego wielu unikało umawiania się na strzyżenie w ostatni dzień tygodnia, zwłaszcza przed ważnymi wydarzeniami. Oczywiście, było to przekonanie opierające się na tradycji, a nie na racjonalnych podstawach. Obecnie większość ludzi podchodzi do tych wierzeń z dystansem, a termin wizyty u fryzjera dyktują raczej względy praktyczne niż dawne przesądy. Niemniej jednak, te historyczne zwyczaje stanowią fascynujący element dziedzictwa kulturowego, ukazując, jak głębokie znaczenie nasi przodkowie nadawali nawet pozornie prostym, codziennym czynnościom.

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