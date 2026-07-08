To, co robisz przez pierwsze pięć minut po przebudzeniu, wpływa na cały dzień . Psycholodzy tłumaczą

Sposób, w jaki rozpoczynamy dzień, ma znaczący wpływ na nasze samopoczucie, poziom stresu i zdolność koncentracji przez resztę dnia, co podkreślają eksperci.

Nie trzeba wprowadzać skomplikowanych rytuałów; wystarczy kilka prostych nawyków, aby pomóc organizmowi łagodnie przejść ze stanu snu do aktywności i poprawić nastrój.

Jednym z najmniej korzystnych działań zaraz po przebudzeniu jest natychmiastowe angażowanie się w cyfrowe bodźce, co może niepotrzebnie zwiększać poziom stresu od samego początku dnia.

Poświęcenie kilku pierwszych minut na świadome i spokojne działania, z dala od pośpiechu, może pozytywnie wpłynąć na ogólną produktywność i zdolność radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami.

Nie bez znaczenia jest to, co robimy na początku dnia, tuż po przebudzeniu. Jednak nie chodzi o wprowadzanie skomplikowanych porannych rytuałów. Wystarczy kilka prostych nawyków, które pomogą organizmowi łagodnie przejść ze stanu snu do aktywności. Regularne powtarzanie takich czynności może poprawić nastrój i ułatwić radzenie sobie z codziennymi wyzwaniami.

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Nie sprawdzaj telefonu od razu po przebudzeniu

Eksperci podkreślają, że jedną z najgorszych rzeczy, jakie można zrobić zaraz po przebudzeniu, jest natychmiastowe sprawdzanie telefonu. Przeglądanie wiadomości, mediów społecznościowych czy służbowych e-maili od pierwszych chwil dnia sprawia, że mózg błyskawicznie przechodzi w tryb reagowania na bodźce. To może zwiększać poziom stresu i utrudniać spokojne rozpoczęcie poranka.

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Małe rytuały potrafią zmienić cały dzień

Psycholodzy zalecają, aby przez pierwszych kilka minut skupić się na sobie. Dobrym pomysłem jest przeciągnięcie się, wykonanie kilku głębokich oddechów, wypicie szklanki wody lub odsłonięcie zasłon, by do pomieszczenia wpadło naturalne światło. Takie drobne czynności pomagają organizmowi się wybudzić i wysyłają mózgowi sygnał, że rozpoczął się nowy dzień. Warto również unikać pośpiechu. Nawet pięć spokojnych minut bez telefonu i natłoku informacji może pozytywnie wpłynąć na koncentrację, nastrój i produktywność. Z czasem taki prosty nawyk może stać się elementem codziennej rutyny, dzięki której łatwiej zachować spokój i lepiej radzić sobie z obowiązkami.

Pierwsze chwile po przebudzeniu nie muszą być idealnie zaplanowane. Najważniejsze jest to, by dać sobie moment na łagodne wejście w nowy dzień. To niewielka zmiana, która, zdaniem psychologów, może przynieść zaskakująco dobre efekty dla samopoczucia i codziennego funkcjonowania.