Sara James szczerze o swoich obawach przed maturą. Ten jeden przedmiot spędza jej sen z powiek!

Sara James po egzaminie z języka polskiego

W poniedziałek 4 maja piosenkarka przystąpiła do obowiązkowego testu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Swoimi przygotowaniami podzieliła się w internecie, publikując relację wideo z drogi na salę egzaminacyjną. Artystka, ubrana w klasyczną białą koszulę uzupełnioną krawatem, prowadziła samochód w towarzystwie znajomych. W trakcie jazdy zdradziła fanom, jakich literackich zagadnień wolałaby uniknąć na arkuszu.

Dzień dobry wszystkim moim cudownym maturzystom. Powiedziałam sobie dzisiaj tak, że jeśli będzie motyw wojny, to ja wychodzę z tej matury - żartowała James.

Okazuje się jednak, że to wcale nie zawiłości ojczystej literatury stanowiły dla niej największe wyzwanie. O wiele większy lęk wywoływało u gwiazdy starcie z królową nauk.

Gwiazda obawia się matematyki

Jakiś czas temu młoda artystka pojawiła się w studiu radia ESKA. Podczas rozmowy z dziennikarzem stacji, Michałem Hanczakiem, padło pytanie o jej największe przedmaturalne obawy. Piosenkarka odpowiedziała wprost, wskazując na konkretną dziedzinę.

Wiesz co, chyba matmy. Matma jest dla mnie taka, no... Bo ja, wiesz, no, nigdy nie byłam ścisłym umysłem, więc generalnie ja polski, angielski to tam luz, ale ta matma jest dla mnie ciężka, bo ja po prostu nigdy tego nie kumałam. Od samego dzieciaka zawsze miałam problemy z matmą.

Przedmioty wybrane przez piosenkarkę

W jednym z udzielonych wywiadów Sara dokładnie wyliczyła, z jakimi egzaminami będzie się mierzyć podczas tegorocznej sesji. Oprócz polskiego na poziomie podstawowym artystka zdecydowała się na rozszerzenie z tego przedmiotu, które zaplanowano na 20 maja. Kolejne wyzwania to matematyka w formule podstawowej (5 maja) oraz język angielski. W przypadku języka obcego egzamin podstawowy odbywa się w środę 6 maja, a wariant rozszerzony wyznaczono na czwartek 7 maja.

Trzeba pamiętać, że rozwiązanie arkuszy pisemnych to nie koniec edukacyjnej walki. Abiturientów czekają jeszcze zmagania w formie ustnej, a te będą się odbywać praktycznie przez cały miesiąc.

