Sara James zszokowała nowym wizerunkiem. To, co zrobiła z brwiami, to dopiero początek

Aleksandra Kalita
2026-03-04 20:09

Mimo młodego wieku Sara James może pochwalić się imponującym dorobkiem artystycznym, ale fanów interesuje nie tylko jej muzyka. 17-latka słynie z odważnych eksperymentów wizerunkowych, a jej ostatnia przemiana wywołała spore poruszenie. Artystka zaprezentowała odmieniony wygląd w środowe popołudnie i od razu zapowiedziała, że na tym nie poprzestanie.

Kariera Sary James po programie The Voice Kids

Nikogo nie trzeba przekonywać o skali talentu, jaki posiada zaledwie 17-letnia wokalistka. Sara James błyskawicznie zdobyła uznanie słuchaczy w Polsce, a jej umiejętności doceniono również poza granicami naszego kraju. Wielka przygoda artystki z show-biznesem rozpoczęła się od udziału w czwartej edycji programu "The Voice Kids".

Piosenkarka bardzo szybko ugruntowała swoją pozycję na rodzimym rynku muzycznym, stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w branży. Po spektakularnym zwycięstwie w telewizyjnym show artystka odniosła kolejny sukces, jakim było zajęcie drugiego miejsca podczas 19. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Warto również odnotować, że w 2022 roku jej nazwisko pojawiło się wśród nominowanych do nagrody Wiktora w kategorii Odkrycie roku.

Eksperci są zgodni, że wokalistka dysponuje wszystkim, co niezbędne do osiągnięcia sukcesu na arenie międzynarodowej: od potężnego głosu po sceniczną charyzmę. Przełomem okazał się rok 2022, kiedy to Sara James wzięła udział w popularnym amerykańskim formacie "America’s Got Talent". Jej interpretacja utworu Billie Eilish zachwyciła jurorów, w tym niezwykle wymagającego Simona Cowella. Głośno było o niej także przed rokiem, gdy nagranie jej występu na londyńskim dworcu stało się internetowym viralem.

Sara James rozjaśniła włosy i brwi. Kolejna metamorfoza 17-latki

Młoda gwiazda uwielbia zaskakiwać swoich fanów niebanalnym wizerunkiem, w czym nie ma sobie równych. 17-latka chętnie bawi się modą, łącząc barwne kreacje i falbany z elementami stylu ulicznego oraz hip-hopowego. Odważne stroje sceniczne piosenkarki regularnie stają się przedmiotem ożywionych dyskusji w mediach.

Równie dynamicznie zmieniają się fryzury artystki, która na początku kariery prezentowała się w naturalnych lokach, by później postawić na etniczne warkoczyki. Ostatnio wokalistka polubiła jasne odcienie, prezentując się na studniówce w długich blond pasmach, ale teraz poszła o krok dalej. Wybielacz został nałożony nie tylko na kosmyki przy czole, ale także na brwi gwiazdy. Sara James zapowiedziała na Instagramie, że to dopiero początek jej zabawy z rozjaśnianiem.

