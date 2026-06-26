Sara James przeprowadza się do Warszawy! 18-letnia gwiazda szuka mieszkania

Sara James przenosi się do Warszawy

Sara James ogłosiła, że zamierza przeprowadzić się do stolicy Polski. Do tej pory Sara pojawiała się bardzo często w Warszawie, ale na stałe mieszkała w swojej rodzinnej miejscowości. Przypominamy, że piosenkarka pochodzi z województwa lubuskiego. Gwiazda urodziła się w Słubicach, gdzie uczęszczała do szkoły muzycznej I stopnia. Jej dom rodzinny jest jednak w mniejszym mieście - Ośnie Lubuskim. Sara nie zagości tam jednak na długo. Z mediów społecznościowych uczestniczki "The Voice Kids", "America's Got Talent" i Eurowizji Junior dowiedzieliśmy się, że planuje przeprowadzkę do Warszawy. Poprosiła o porady od swoich obserwujących.

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Sara James szuka mieszkania

25 czerwca Sara James opublikowała krótki komunikat, w którym poinformowała o przeprowadzce do Warszawy. Dowiadujemy się z niego, że gwiazda nie planuje na razie kupowania własnej nieruchomości w stolicy. Na razie będzie wynajmowała lokal i poprosiła o kontakt do dobrego i zaufanego biura nieruchomości.

"Misie, szukam mieszkania do wynajęcia w Wawie. Poleci ktoś jakieś dobre biuro nieruchomości?" - czytamy w relacji na Instagramie Sary James.

Sarze życzymy powodzenia w szukaniu nieruchomości, ponieważ nie jest tajemnicą, że znalezienie czegoś dobrego w stolicy nie jest łatwym zadaniem.

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Sara James jest już pełnoletnia

Sara James urodziła się 10 czerwca 2008 roku, a to oznacza, że niedawno świętowała 18. urodziny. Z tej okazji zorganizowała huczną imprezę.