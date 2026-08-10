Mistrzostwa Europy w Paryżu. Polskie sztafety i pływacy w pierwszym dniu finałów

Finał sztafety 4x200 m stylem dowolnym

Polska sztafeta kobiet, płynąca w składzie Justina Kozan, Barbara Leśniewska, Aleksandra Knop i Zuzanna Famulok, zajęła siódme miejsce w finale 4x200 m st. dowolnym podczas mistrzostw Europy w pływaniu w Paryżu. Polki osiągnęły czas 7.58,22, nie poprawiając lokaty wywalczonej podczas porannych eliminacji. Złoto zdobyły Brytyjki z czasem 7.45,93, prowadząc przez cały wyścig.

Brytyjki wyprzedziły Węgierki o 3,16 s oraz startujące w statusie neutralnym Rosjanki o 3,20 s. W tej samej konkurencji wśród mężczyzn również najlepsi okazali się Brytyjczycy, kończąc wyścig z rezultatem 7.01,52, niecałą sekundę przed Francuzami i Niemcami.

Kto triumfował w wyścigach indywidualnych?

Pierwszym złotym medalistą indywidualnie został Ilia Borodin, startujący jako sportowiec neutralny. W finale na 400 m stylem zmiennym zanotował czas 4.08,17, zdecydowanie wyprzedzając Włocha Alberto Razzettiego i Brytyjczyka Maxa Litchfielda. Broniący tytułu Grek Apostolos Papastamos finiszował na szóstym miejscu.

Tymczasem Adela Piskorska nie zakwalifikowała się do wtorkowego finału na 200 m st. grzbietowym. Polka przepłynęła dystans w 2.12,43 – wolniej niż w eliminacjach – co dało jej 13. pozycję. Najszybsza w półfinałach była Brytyjka Katie Shanahan (2.07,61), a Piskorska będzie teraz bronić złota na dystansie 100 m.

Brak finału dla Kałusowskiego

W wyścigu medalowym na 100 m stylem klasycznym zabraknie Jana Kałusowskiego. Mimo że rekordzista Polski uzyskał lepszy wynik (59,89) niż w eliminacjach, pozwoliło mu to na zajęcie dopiero 13. lokaty. Zwycięzcą został Włoch Nicolo Martinenghi z czasem 58,67, natomiast Kałusowski ma na koncie brązowy medal z ubiegłych ME wywalczony na dwukrotnie dłuższym dystansie.

W paryskim Olimpijskim Centrum Sportów Wodnych reprezentacja Polski liczy 32 zawodników. To częściowo powtórka składu z poprzednich mistrzostw w Belgradzie, gdzie Polacy zdobyli aż 15 medali. Pływacka część imprezy we Francji potrwa do niedzieli, a do rozdania są w sumie 43 komplety medali.