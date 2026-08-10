Jesus Diaz opuszcza Raków Częstochowa. Gdzie zagra kolumbijski pomocnik?

Czas w Rakowie Częstochowa

Jesus Diaz dołączył do Rakowa Częstochowa w sezonie 2024/25, przechodząc ze Stali Rzeszów. Z zespołem popularnych "Medalików" osiągnął tytuł wicemistrza Polski. W barwach częstochowskiego klubu wystąpił łącznie w 34 spotkaniach.

Jego dorobek w Rakowie to 27 meczów w rozgrywkach Ekstraklasy, sześć występów w eliminacjach do Ligi Konferencji oraz jedno spotkanie w Pucharze Polski. Przez ten czas kolumbijski pomocnik zdobył jedną bramkę dla swojej drużyny.

Gdzie grał Jesus Diaz wcześniej?

Oprócz występów w Rakowie Częstochowa i Stali Rzeszów, Jesus Diaz ma na swoim koncie grę w innym klubie Ekstraklasy. Znaczną część poprzedniego sezonu spędził na wypożyczeniu w Zagłębiu Lubin, gdzie nabierał doświadczenia.

Podczas pobytu w zespole z Lubina rozegrał jedenaście oficjalnych spotkań. Występy w Zagłębiu zaowocowały zdobyciem jednego gola na boiskach najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.