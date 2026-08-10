Donald Tusk odwiedził plan "Rancza". Reżyser serialu stanowczo odpowiada na oburzenie widzów

Jedenasty sezon "Rancza" nadchodzi. Andrzej Grembowicz zdążył napisać scenariusz

Telewizyjna opowieść o mieszkańcach Wilkowyj zyskała miano prawdziwego hitu. Premierowy odcinek błyskawicznie przyciągnął przed ekrany rzesze widzów, a twórcy nie spodziewali się aż tak gigantycznego sukcesu. Poszczególne serie śledziło w telewizji od 4,5 do ponad 8 milionów osób. Ostatecznie stacja wyemitowała dziesięć sezonów tej popularnej produkcji, które powstawały w latach 2006–2016.

W mediach wielokrotnie pojawiały się plotki o wznowieniu nagrań. Dwa lata temu temat powrócił za sprawą doniesień o projekcie pod roboczym tytułem "Ranczo. Zemsta wiedźm". Pod koniec 2025 roku twórcy definitywnie potwierdzili powrót na ekrany. Nadchodząca, jedenasta seria zaoferuje widzom zaledwie sześć odcinków, które ostatecznie zakończą wszystkie serialowe historie. Pierwotny zarys fabuły stworzył zmarły główny scenarzysta produkcji, Andrzej Grembowicz. Ostateczne szlify na tekście naniósł jego syn, Marcin Grembowicz.

Wiosenne miesiące przyniosły wzmożone przygotowania do realizacji nowych odcinków "Rancza". Pod koniec maja kluczowi aktorzy zebrali się na pierwszej próbie czytanej, a dziewiątego czerwca oficjalnie padł pierwszy klaps na planie jedenastej serii. Twórcy potwierdzili również informację, że przed kamerami pojawi się niemal cała dawna obsada oraz sprawdzona ekipa techniczna.

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Donald Tusk wywołał burzę wśród fanów "Rancza". Wojciech Adamczyk apeluje do widzów

Obecnie ekipa filmowa kończy już pracę przed kamerami. Aktorzy chętnie publikują w internecie zakulisowe fotografie oraz krótkie filmy. W poniedziałkowe popołudnie niespodziewane nagranie opublikował w sieci Donald Tusk. Premier Rzeczypospolitej Polskiej pojawił się na planie, gdzie rozmawiał między innymi z Cezarym Żakiem oraz Arturem Barcisiem. Taki niecodzienny gość wywołał jednak spore kontrowersje. Spora grupa miłośników produkcji zamieściła w sieci ostre komentarze pod adresem szefa rządu.

Jeszcze w "Ranczo" brakuje Tuska, Już jeden Daniel Olbrychski całkiem psuje ten serial, a teraz jeszcze; Nie ta droga proszę. Polityka i tak już podzieliła ludzi; Premier chce ocieplić swój wizerunek, ale czy ta wizyta przysłuży się serialowi, oj nie wiem; Tusk to powinien brać przykład z Czerepacha bo on chociaż coś robił; Myślałem, że obsadzenie Olbrychskiego w kultowym serialu, to przegięcie; To już kpina - piszą w sieci internauci.

Reżyser popularnego formatu nie kazał długo czekać na swoją reakcję wobec internetowego oburzenia. Wojciech Adamczyk w przeszłości wielokrotnie stawał w obronie własnych wizji artystycznych, prosząc odbiorców o zaufanie. W obliczu najnowszych wydarzeń twórca ponownie opublikował oświadczenie, w którym zaapelował do niezadowolonych widzów o rozsądek i powściągliwość w ocenach.

Szanowni fani serialu „Ranczo”! Przestańcie, proszę, myśleć w kategoriach sympatii politycznych o dziele sztuki filmowej. Kroś zna taki przypadek z historii polskiego serialu, że urzędujący premier Rzeczypospolitej odwiedził plan zdjęciowy? Powinniście być chyba dumni z twórców wilkowyjskiej opowieści, z popularności serialu, bo taka wizyta to prestiżowe wydarzenie! Przemyślcie to, proszę. Pozdrawiam Was! - napisał Adamczyk.

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