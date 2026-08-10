Jan Kuchta piłkarzem Legii Warszawa. Czeski napastnik zagra w Ekstraklasie

Nowy napastnik stołecznej drużyny

29-letni zawodnik rozpoczyna trzeci w swojej karierze angaż zagraniczny, mając za sobą występy w rosyjskim Lokomotiwie Moskwa oraz duńskim FC Midtjylland. W Legii Warszawa Jan Kuchta spotka swojego rodaka, pomocnika Michala Sevcika, który również trafił do stołecznego zespołu na wypożyczenie ze Sparty Praga.

Kuchta jest trzykrotnym mistrzem oraz byłym królem strzelców ligi czeskiej. W narodowych barwach rozegrał dotychczas 31 spotkań, zdobywając trzy gole, w tym jedno trafienie przeciwko reprezentacji Polski. Napastnik znalazł się w kadrze Czechów na mistrzostwa Europy 2024 oraz tegoroczny mundial, a jego debiut w pierwszej reprezentacji miał miejsce w 2021 roku.

Doświadczenie na krajowym podwórku i w pucharach

Tytuły mistrzowskie w Czechach zdobywał zarówno w barwach Slavii Praga (sezon 2020/21), jak i Sparty Praga (sezony 2023/24 i 2024/25), której jest wychowankiem. W rozgrywkach 2020/21 Jan Kuchta sięgnął po koronę króla strzelców, kończąc sezon z dorobkiem 15 bramek. Jego całkowity bilans w najwyższej czeskiej klasie rozgrywkowej to 219 występów i 87 goli.

Czeski snajper ma za sobą również bogate doświadczenie na arenie międzynarodowej. W europejskich pucharach trzykrotnie rywalizował w Lidze Europy, docierając do 1/8 i 1/4 finału, a także dwukrotnie grał w Lidze Konferencji. Na koncie ma ponadto dwa zdobyte Puchary Czech (w 2021 roku ze Slavią oraz w 2024 ze Spartą).