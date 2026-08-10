Ewa Swoboda wicemistrzynią Europy! Wielki finał w Birmingham

W tym roku rywalizacja sprinterek nie miała wyraźnej faworytki. Według ekspertów European Athletics bieg na 100 metrów w Birmingham uznawano za jedną z najbardziej nieprzewidywalnych konkurencji mistrzostw. Oprócz reprezentantki Polski w gronie kandydatek do medali wymieniano takie zawodniczki jak Amy Hunt, Zaynab Dosso, Dina Asher-Smith czy Geraldine Frey.

Przed startem w Birmingham Ewa Swoboda legitymowała się w tym sezonie czasem 10,98 s. Taki wynik sytuował ją w ścisłej europejskiej czołówce i był bliski jej rekordu życiowego z 2023 roku, wynoszącego 10,94 s. Warto pamiętać, że Polka to wicemistrzyni Europy z 2024 roku. W drodze do finału wygrała swój bieg z wynikiem 11,10 s. Niestety, w swoim półfinale Kryscina Cimanouska z czasem 11,44 s zajęła ostatnie miejsce i uplasowała się na 23. pozycji w klasyfikacji ogólnej.

W rywalizacji półfinałowej tylko dwie sprinterki okazały się szybsze od Polki. W pierwszej serii najlepszy rezultat osiągnęła Brytyjka Amy Hunt (10,99 s), wyprzedzając reprezentantkę Szwajcarii Geraldine di Tizio-Frey (11,02 s).

W decydującym starciu Polka świetnie wyszła z bloków i do ostatnich metrów walczyła o najwyższy stopień podium. Ostatecznie przekroczyła linię mety jako druga, uzyskując czas 11,02 s.

Mistrzynią Europy została Amy Hunt z wynikiem 11,00 s. Reprezentantka Wielkiej Brytanii zapewniła sobie triumf znakomitym finiszem na ostatnich metrach. Polska sprinterka do końca utrzymała rewelacyjne tempo, skutecznie broniąc srebrnego medalu przed atakami rywalek.

Medale Ewy Swobody. Złoto, srebro i rekordy

W swojej dotychczasowej karierze Ewa Swoboda zdobyła m.in. halowe mistrzostwo Europy na dystansie 60 metrów w 2019 roku oraz srebro cztery lata później. Na stadionie dwukrotnie sięgała po tytuł wicemistrzyni kontynentu na 100 metrów (w Monachium w 2022 r. i w Rzymie w 2024 r.). W jej dorobku znajduje się również wicemistrzostwo świata pod dachem z 2024 roku na 60 m. Na krajowym podwórku całkowicie zdominowała rywalizację – osiem razy wygrywała mistrzostwa Polski na 100 metrów i tyle samo razy triumfowała w hali na 60 metrów, gdzie jest rekordzistką kraju z fantastycznym wynikiem 6,98 s.

Kolejny popis Ewy Swobody na bieżni!