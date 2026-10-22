Sara James pochwaliła się pupilem! Uroczy szczeniak roztopił serca fanów!

Sara James dorastała na oczach całej Polski. Wyrosła na piękność!

Sara James jest kolejną uczestniczką "The Voice Kids", która podbija polski show biznes. To właśnie wygrana w czwartej edycji programu sprawiła, że cały kraj zachwycił się jej głosem. Dziś jest jedną z największych muzycznych gwiazd w Polsce. Młodziutka wokalistka podbiła również serca zagranicznej publiczności. W 2022 roku wystąpiła w amerykańskim talent show "America’s Got Talent". Swoim wykonaniem przeboju Billie Eilish zachwyciła jurorów, w tym srogiego Simona Cowella.

Piosenkarka dorastała na oczach całej Polski. 10 czerwca skończyła osiemnaście lat. Na ten dzień Sara James czekała od dawna, a na Instagramie już od pewnego czasu wrzucała urodzinowe treści. W dniu urodzin dodała relację z osiemnastki. Huczna impreza miała japoński klimat oraz różową oprawę.

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Sara James ma nowego pupila! Co za słodziak

Sara od pewnego czasu stara się usamodzielnić. Rodzice młodej wokalistki są rozwiedzeni i długo żyła na dwa domy nic wiec dziwnego, że chce znaleźć własny kąt. Do tego coraz więcej czasu spędza w Warszawie, gdzie rozwija swoją karierę.

Pod koniec czerwca Sara poprosiła swoich fanów o pomoc w znalezieniu biura nieruchomości. Na razie nie wiadomo na jakim etapie poszukiwania domu jest nowa jurorka "The Voice Kids".

Na razie James pochwaliła się nowym członkiem rodziny! Na Instagramie zamieściła serię zdjęć z malutkim szczeniakiem. Czarna kuleczka zachwyciła fanów Sary, a sama piosenkarka również nie ukrywa, że malutka Kiki skradła jej serce! "To moja princess nazywa się kiki be nice to her" - napisała.

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