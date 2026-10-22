Paweł Piskorz wraca do Ekstraligi żużlowej. Obejmuje Stal Gorzów po słabym sezonie

Nowe zadania dla Pawła Piskorza

W czwartek przedstawiciele klubu oficjalnie ogłosili zmiany w strukturach. Paweł Piskorz przejmie funkcję dyrektora sportowego oraz menadżera pierwszej drużyny Gezet Stali Gorzów, rywalizującej w Ekstralidze żużlowej. Informację tę przekazała rzeczniczka klubu, Marta Czarnecka-Wojda. Przed 41-latkiem postawiono za zadanie koordynację działań przygotowujących zespół do sezonu 2027.

Jego zatrudnienie to część szerszego planu zarządu dotyczącego budowania zespołu oraz usprawnienia organizacji pracy. Klub zamierza rozpocząć nowy etap przygotowań, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem struktur. Do obowiązków nowego menadżera będzie należała także współpraca ze sztabem trenerskim i dbanie o codzienne funkcjonowanie drużyny sportowej.

„Zmiany, które wprowadzamy, mają służyć dalszemu rozwojowi Gezet Stali Gorzów. Chcemy korzystać z doświadczenia osób, które dołączają do klubu, i szukać rozwiązań odpowiadających naszym ambicjom. Wierzymy, że Paweł Piskorz wniesie do zespołu wartościową perspektywę i pomoże nam dobrze przygotować się do kolejnego sezonu” – powiedział cytowany prezes Stali Gorzów Zbigniew Głuchy.

Trudna droga i wielkie wyzwania?

Piskorz dotychczas pracował w innych ośrodkach żużlowych. W połowie 2026 roku dołączył do sztabu szkoleniowego Polonii, gdzie miał zastąpić Norberta Kościucha. Jego głównym celem było utrzymanie zespołu w drugiej ekstralidze, jednak ta sztuka mu się nie udała i Polonia zanotowała spadek. Wcześniej był również związany z innym polskim klubem, Stalą Rzeszów.

Osoba dotychczasowego szkoleniowca również wiązała się z walką o zachowanie ligowego bytu. Piotr Paluch musiał w sezonie 2026 stoczyć twardą walkę o utrzymanie Stali Gorzów w Ekstralidze, co wiązało się z odjechaniem maksymalnej liczby spotkań. W 2025 roku podobne trudności miał jego poprzednik i inny zasłużony wychowanek klubu, Piotr Świst.