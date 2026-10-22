Mecz Piast Gliwice - Cracovia. Czy krakowski zespół przełamie wyjazdową niemoc?

Sytuacja Cracovii przed wyjazdem

Cracovia po ostatnich dwóch spotkaniach na własnym stadionie zdobyła cztery punkty, mierząc się z Zagłębiem Lubin oraz Legią Warszawa. Poprawiło to znacznie nastroje w zespole po wcześniejszej serii czterech porażek z rzędu. Obecnie krakowski klub zajmuje jedenaste miejsce w tabeli z dorobkiem dwunastu punktów.

Szkoleniowiec drużyny, Bartosz Grzelak, podkreśla, że wcześniejsze słabsze wyniki wynikały z naturalnego procesu zmiany stylu gry na bardziej ofensywny. Zespół prezentuje teraz zdecydowanie większą stabilność na boisku i unika przestojów w grze. Trener liczy, że drużyna zakończy ten rok w okolicach ósmego lub dziewiątego miejsca w lidze.

"Przełamaliśmy się wygrywając z Zagłębiem, potem rozegraliśmy dobry mecz z Legią. Nasza pewność siebie wzrosła i to było widać na boisku. Ja jednak jestem dumny z chłopaków, za to jak przeszli przez ten kryzys, z jakim nastawieniem cały czas trenowali. Zasłużyli na to, aby teraz punktować" - stwierdził.

Wyzwanie na stadionie w Gliwicach

Piast Gliwice zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w tabeli Ekstraklasy, wyprzedzając Cracovię o pięć punktów. Gliwiczanie radzą sobie nadspodziewanie dobrze, niedawno pokonując Widzew Łódź 2:1 oraz remisując na wyjeździe z Górnikiem Zabrze 1:1. Zespół prowadzony przez trenera Daniela Myśliwca preferuje otwarty futbol i dobrze radzi sobie w ataku pozycyjnym.

Mecz rozpocznie się w sobotę o godzinie 12.15, co według trenera gości nie jest optymalną porą do rywalizacji na najwyższym poziomie. Cracovia jest jedną z czterech drużyn w obecnym sezonie, która nie odniosła jeszcze ani jednego zwycięstwa na wyjeździe. Kluczem do sukcesu w nadchodzącym spotkaniu ma być duża mobilność oraz zintensyfikowana praca na całym boisku.