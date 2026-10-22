Agnieszka Nowakowska w objęciach Oskara Pietuszewskiego. Gwiazda Modelek pokazała intymne zdjęcia

Agnieszka Nowakowska zachwyca urodą. Dziewczyna Oskara Pietuszewskiego robi furorę w sieci

Przed dołączeniem do FC Porto, Oskar Pietuszewski prawdopodobnie był singlem, a przynajmniej nie dzielił się takimi informacjami z opinią publiczną. Przeprowadzka do Portugalii przyniosła mu jednak nie tylko rozwój kariery piłkarskiej w renomowanym zespole, ale również wielką miłość. Początkowo w przestrzeni medialnej pojawiały się nieoficjalne informacje o tym, że 18-letni sportowiec spotyka się z Agnieszką Nowakowską, znaną piosenkarką z grupy Modelki. Spekulacje te wkrótce okazały się prawdą. Artystka, oprócz umiejętności wokalnych, przyciąga uwagę swoją wyjątkową urodą. Publikowane na jej profilu na Instagramie zdjęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem i zdobywają rzesze wielbicieli. Ostatnio, gdy ukochana reprezentanta Polski udostępniła nową galerię, reakcja fanów była równie entuzjastyczna. Znalazły się tam między innymi kadry, na których widać, jak para całuje się i przytula. Obserwatorzy wyrazili swoją radość ze szczęścia młodych, a jednocześnie nie szczędzili komplementów pod adresem wyglądu Agnieszki Nowakowskiej. Sekcja komentarzy szybko zapełniła się pochlebnymi słowami.

Aga Nowakowska kibicuje Oskarowi Pietuszewskiemu w wyjątkowej koszulce. Ten szczegół zdradza wszystko

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Przepiękna jesteś, Śliczna, Piękna, Hot

Tego typu reakcje zdominowały wpisy pod zdjęciami dziewczyny piłkarza.

Agnieszka Nowakowska o miłości z Oskarem Pietuszewskim. Wokalistka otworzyła się na temat związku

Agnieszka Nowakowska postanowiła podzielić się szczegółami swojej relacji z Oskarem Pietuszewskim w wywiadzie dla stacji RMF MAXX. Wokalistka i zawodnik już po pierwszym spotkaniu mieli poczucie, że połączy ich wyjątkowa więź.

Kliknęło między nami. Mam w końcu supermiłość, superfaceta, który mnie słucha, szanuje i mam w nim ogromne wsparcie. To złoty chłopak. Wiem, że zawsze mogę na niego liczyć. Zawsze marzyłam o takiej miłości

Takie słowa padły z ust piosenkarki z grupy Modelki. Warto zaznaczyć, że konto Agnieszki Nowakowskiej na platformie Instagram zgromadziło już 185 tysięcy obserwujących. W tej kwestii jednak to jej partner może pochwalić się większym zasięgiem, ponieważ profil Oskara Pietuszewskiego śledzi aż 394 tysiące internautów.