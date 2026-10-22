Paulina Orłoś w szpitalu. Zaniepokojeni fani życzą jej zdrowia

Paulina Orłoś w szpitalu. Pokazała zdjęcie

Paulina Orłoś, znana wcześniej jako Koziejowska, aktywnie udziela się w Telewizji Polskiej oraz w mediach społecznościowych, gdzie zgromadziła ponad 100 tysięcy fanów. W czwartkowy poranek prezenterka opublikowała zdjęcie, które wywołało lawinę domysłów w internecie.

Ukochana Macieja Orłosia zaprezentowała kadr bezpośrednio ze szpitalnego łóżka. Na opublikowanym zdjęciu 43-latka ma na sobie jasną piżamę w drobne wzory, a na jej ramieniu widoczny jest aparat do mierzenia ciśnienia. Pomimo niecodziennych okoliczności, dziennikarka uśmiecha się do obiektywu, pokazując pozytywne nastawienie.

Pod szpitalnym zdjęciem znalazł się krótki, ale dający do myślenia opis:

Jeśli się czegoś bardzo boisz, to znaczy, że robisz coś bardzo ważnego - napisała dodając na końcu ikonkę serca.

Reakcja internautów była natychmiastowa, a w sekcji komentarzy zaroiło się od życzeń szybkiego powrotu do formy. W pierwszym poście prezenterka nie zdradziła szczegółów swojego stanu zdrowia, jednak postanowiła uspokoić jedną z komentujących osób. W odpowiedzi na zatroskane głosy napisała: „Wszystko dobrze! Ważne dla mnie badania. Ale zdrowie jest!”

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Maciej Orłoś i Paulina Orłoś: Wspólne życie i praca

Związek Pauliny z popularnym prezenterem Maciejem Orłosiem trwa od kilku lat. Plotki o ich zażyłości pojawiły się pod koniec 2021 roku, a wkrótce potem para przestała ukrywać swoje uczucia przed światem. Ich relacja początkowo wzbudzała zainteresowanie ze względu na dużą różnicę wieku między partnerami.

Mimo krytycznych uwag, para chętnie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i show-biznesowych. Wspólnie realizują również projekty zawodowe, w tym popularny internetowy podcast, udowadniając, że tworzą zgrany duet na każdej płaszczyźnie.

Ceremonia ślubna Pauliny Koziejowskiej i Macieja Orłosia odbyła się w połowie minionego roku w gronie najbliższych znajomych i rodziny w Polsce. Po sformalizowaniu związku, prezenterka zdecydowała się na zmianę nazwiska na nazwisko męża.

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