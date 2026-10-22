Turniej WTA w Ningbo. Rybakina na drodze Kawy w ćwierćfinale

Zaskakujący awans Rybakiny

Jelena Rybakina, liderka światowego rankingu tenisistek, zagra z Katarzyną Kawą w ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Ningbo. Kazaszka wywalczyła awans po tym, jak reprezentująca Uzbekistan Polina Kudiermietowa skreczowała przy stanie 5:0. Mecz na twardych kortach trwał zaledwie 33 minuty.

Kudiermietowa próbowała nawiązać walkę z utytułowaną rywalką w pierwszym i piątym gemie, ale bezskutecznie. Dla Kawy spotkanie z Rybakiną będzie pierwszym w karierze bezpośrednim pojedynkiem z tą zawodniczką. Turniej w Chinach przynosi kibicom wiele emocji.

Historyczny sukces Kawy

Katarzyna Kawa już wcześniej sprawiła niespodziankę w Ningbo. W drugiej rundzie Polka pokonała rozstawioną z numerem piątym Szwajcarkę Belindę Bencic 7:5, 6:2. To zwycięstwo to największy dotychczasowy sukces zawodniczki, która zajmuje 128. pozycję w rankingu WTA.

Początkowo rywalką Kawy w pierwszej rundzie miała być Maja Chwalińska. Zwyciężczyni turnieju w Wuhan zrezygnowała jednak ze startu, podobnie jak Iga Świątek, która we wtorek ogłosiła zakończenie sezonu. Rozwój sytuacji daje Kawie szansę na kolejne punkty rankingowe.