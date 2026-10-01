Trener Igi Świątek stawia sprawę jasno. Zdradza, co doprowadziło do kryzysu formy

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Obecnie Iga Świątek nie prezentuje najwyższej dyspozycji, co potwierdza jej trener, Francis Roig. Mimo to szkoleniowiec pozostaje optymistą co do jej przyszłości. Wskazuje on na zbyt szybką chęć zmiany stylu i traktowanie zwycięstw jako oczywistości jako źródła jej problemów. Zmiany zapoczątkowane po Wimbledonie mają przywrócić Polkę na pozycję liderki światowego tenisa, o czym z przekonaniem zapewnia Hiszpan.
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Ostatnie dwa lata upłynęły pod znakiem wahań formy Świątek. Z dawnej dominatorki stała się zawodniczką poszukującą właściwego rytmu. O kulisach tych zmagań opowiedział Francis Roig na antenie Eurosportu. Jego spostrzeżenia przynoszą jednak sporą dozę nadziei.
- Czy Iga wciąż jest najlepszą tenisistką? W tej chwili nie, to oczywiste - przyznaje bez ogródek Francisco Roig. - Ale czy może nią być ponownie? Zdecydowanie tak. Jestem przekonany, że Iga wróci do wygrywania Wielkich Szlemów i znów będzie dominować.
Trener Igi Świątek o powodach kryzysu. W tle zmiana stylu gry
Według pracującego z Świątek od pięciu miesięcy Roiga, gorszy okres rozpoczął się, gdy Polka zaczęła eksperymentować z nazbyt agresywnym stylem gry. Wtedy też u rywalek pojawiła się wiara w możliwość pokonania Polki, a sukcesy przestały dawać jej radość.
- Był moment, w którym chciała zmienić swój styl gry, być zbyt agresywna. Zaczęła przegrywać, a rywalki uwierzyły, że mogą ją pokonać - tłumaczy Roig. - Ona wygrywała i wygrywała, ale tego nie doceniała. To była taka rutyna, że prawie tego nie celebrowała. Dopiero gdy przychodzą negatywne serie, zdajesz sobie sprawę z tego, co miałeś.
Przełomowym momentem była rozmowa przeprowadzona po Wimbledonie. Trener przekonał Igę do wprowadzenia modyfikacji w jej grze, eliminując zbytnią pośpieszność i chaos.
- Pracowaliśmy dużo nad ruchem, uderzeniem piłki, nad wykorzystaniem nóg do uderzenia, a nie tylko do dobiegania do każdej piłki. Nie chcemy grać w ping-ponga. Chcemy, żeby piłka trochę polatała i żebyśmy wykorzystali cały kort - wyjaśnia.
Francis Roig widzi u Igi Świątek cechy Rafaela Nadala. Co nas czeka w Azji?
Były trener Rafaela Nadala dostrzega w Świątek tę samą umiejętność wychodzenia z opresji na korcie, co u legendarnego Hiszpana. To pozwala mu wierzyć, że Polka wkrótce znów zdominuje rozgrywki i wróci na szczyt.
- Jestem pewien, że może znów zdominować rywalki, wygrywać i być numerem jeden na świecie - deklaruje Francisco Roig. - Moim zadaniem jako trenera jest doprowadzenie jej na turnieje dobrze przygotowanej i z pewnością siebie w uderzeniach. To ją bardzo wzmocni, aby znów w siebie uwierzyła.
Iga Świątek przygotowuje się do kluczowych turniejów w Azji. W sobotę wystąpi w drugiej rundzie zawodów w Pekinie.