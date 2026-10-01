Helen Mirren zachwyca w wieku 81 lat. Tak dziś wygląda aktorka

Helen Mirren od ponad sześciu dekad stanowi autorytet na brytyjskiej scenie aktorskiej. Ceniona artystka, którą wszyscy znamy m.in. z oscarowej roli w "Królowej", odebrała właśnie honorowe odznaczenie za całokształt twórczości na festiwalu w Hamburgu. Podczas wydarzenia sędziwa ikona kina stale olśniewała charyzmą i eleganckim stylem.

Helen Mirren odznaczona za całokształt twórczości. "Kluczowa postać teatru i filmu"

Podczas 34. edycji festiwalu FilmFest Hamburg brytyjska gwiazda odebrała prestiżową nagrodę Douglas Sirk Award. Od 1995 roku jest ona przyznawana osobom, które w wyróżniający się sposób zasłużyły się dla kultury i przemysłu filmowego. Poprzednimi laureatami byli m.in. Clint Eastwood, Gérard Depardieu czy Tilda Swinton. Teraz do tego znamienitego grona dołączyła Helen Mirren, na dwie dekady po słynnej roli Elżbiety II w filmie "Królowa".

- Przez ponad sześć dekad Helen Mirren była kluczową postacią teatru, filmu i telewizji. Jej kariera zaniosła ją z Royal Shakespeare Company do brytyjskiej telewizji i Hollywoodu. [...] Między Shakespearem a Hollywood, kinem aktorskim i filmami kasowymi, jej kariera uosabia wszechstronność, niezależność i zamiłowanie do postaci, które wymykają się prostym klasyfikacjom. Również poza ekranem działa na rzecz widoczności i uznania dla kobiet - podsumowali organizatorzy festiwalu.

81-letnia aktorka oczarowała w Hamburgu

Helen Mirren odebrała prestiżową statuetkę, wygłaszając też przemowę podczas uroczystej ceremonii. Przeszła także po czerwonym dywanie, prezentując się jak zwykle elegancko w białej sukni i złotych butach. Siwowłosa legenda kina nie przestaje fascynować, zachwycać swoją klasą, a świadczy o tym to, ile autografów rozdała w Hamburgu. Najnowsze zdjęcia wybitnej aktorki znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Najbardziej znane role Helen Mirren

Swojego jedynego Oscara w karierze Helen Mirren odebrała za tytułową rolę w filmie "Królowa". Była też nominowana jako aktorka pierwszoplanowa za "Ostatnią stację" i drugoplanowa za "Szaleństwo króla Jerzego" i "Gosford Park". Jej debiut artystyczny przypada na rok 1964, ale dla wielu krytyków przełomowym momentem był "Długi Wielki Piątek" z 1980 roku. Ponadto Helen Mirren odebrała trzy Złote Globy na kilkanaście nominacji, nagrody BAFTA i Emmy oraz dwie nagrody dla najlepszej aktorki na festiwalu w Cannes. Najnowsze wcielenia Mirren to Elizabeth w filmie "Czwartkowy Klub Zbrodni" i Maeve w serialu "Strefa gangsterów".

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