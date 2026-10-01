15-latek w Warszawie podejrzany o przygotowanie do zabójstwa. Policja sprawdziła jego aktywność w sieci

Policyjna interwencja wobec 15-latka w Warszawie

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KRP Warszawa V. W działania zostali zaangażowani także eksperci z Wydziału do Walki z Aktami Terroru i Zabójstw KSP oraz Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji. Mundurowi przeprowadzili szereg czynności, których celem było ustalenie autora wyszukiwanych w internecie treści. Funkcjonariusze sprawdzali, czy aktywność nieletniego w sieci miała bezpośredni związek z przygotowaniami do popełnienia czynu zabronionego.

Zabezpieczony sprzęt elektroniczny i ustalenie tożsamości

W wyniku podjętych działań policjanci ustalili tożsamość 15-latka oraz miejsce, w którym mieszka. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli laptop oraz telefon komórkowy należące do nastolatka. Sprzęt ten został przekazany biegłym, którzy zajmą się przeprowadzeniem specjalistycznych badań informatycznych. Specjaliści mają za zadanie zabezpieczyć dane, które mogą posiadać istotne znaczenie dla dalszego przebiegu prowadzonego postępowania.

Sąd zdecydował o umieszczeniu nastolatka w ośrodku wychowawczym

Po zakończeniu czynności z udziałem 15-letniego obywatela Ukrainy, został on doprowadzony do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza. Sprawą zajął się VI Wydział Rodzinny i Nieletnich, który zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka tymczasowego. Nastolatek został umieszczony w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym na okres 3 miesięcy. O dalszych losach 15-latka będzie w przyszłości decydował sąd rodzinny.

Apel policji do rodziców o nadzór nad dziećmi w internecie

Funkcjonariusze przy okazji tej sprawy przypominają rodzicom i opiekunom o znaczeniu interesowania się aktywnością dzieci w sieci. Policja wskazuje, że nie chodzi o ścisłą kontrolę każdego kroku, ale o budowanie relacji opartej na zaufaniu i rozmowie. Dziecko może natrafić w internecie na treści dotyczące przemocy lub broni, dlatego warto wiedzieć, czym się interesuje i jak spędza czas przed ekranem. W przypadku pojawienia się poważnych i niepokojących sygnałów, mundurowi zachęcają do szybkiego reagowania oraz szukania odpowiedniej pomocy.

Źródło: Policja.pl