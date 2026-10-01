Interwencja na moście w Raciborzu. Policjanci odnaleźli nastolatkę w kryzysie

Zgłoszenie o nastolatce w kryzysie emocjonalnym w Raciborzu

Dyżurny komendy w Raciborzu otrzymał 1 października 2026 roku informację o nastolatce, która mogła znajdować się w trudnej sytuacji osobistej. Osoba przekazująca zgłoszenie wyraziła zaniepokojenie o zdrowie, a nawet życie młodej kobiety. Zgłaszający nie był jednak w stanie precyzyjnie wskazać, gdzie w danej chwili może przebywać nastolatka. W związku z otrzymanym sygnałem funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli czynności mające na celu ustalenie miejsca jej pobytu. Policjanci prowadzili penetrację terenu, sprawdzając różne punkty na mapie miasta.

Policjanci z raciborskiej drogówki odnaleźli dziewczynę na moście

Podczas sprawdzania okolicy mundurowi z wydziału ruchu drogowego zauważyli poszukiwaną dziewczynę na moście nad Odrą. Funkcjonariusze podjęli szybką i zdecydowaną reakcję, dzięki której nastolatka została sprowadzona w bezpieczne miejsce. Po zapewnieniu jej bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia, policjanci przekazali młodą osobę pod opiekę przybyłego zespołu ratownictwa medycznego. Ostatecznie dziewczyna trafiła pod opiekę specjalistów, którzy udzielili jej dalszego wsparcia. Całe działanie służb skupione było na sprawnym odnalezieniu osoby potrzebującej pomocy.

Apel służb o reagowanie na sygnały o trudnej sytuacji

Przedstawiciele policji apelują do mieszkańców, aby nie ignorowali sygnałów, które mogą świadczyć o tym, że ktoś znajduje się w trudnym położeniu. Warto zwracać szczególną uwagę na nagłe zmiany w zachowaniu, niepokojące wypowiedzi oraz inne formy wołania o wsparcie. Postawa pełna empatii oraz gotowość do przeprowadzenia rozmowy mogą okazać się bardzo ważne dla osoby w kryzysie. Pokazanie drugiemu człowiekowi, że nie jest sam i może liczyć na pomoc, ma duże znaczenie w procesie wsparcia. W przypadkach podejrzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia należy niezwłocznie kontaktować się z numerem alarmowym 112.

Źródło: Policja.pl