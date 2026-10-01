Zatrzymanie w Koszalinie. 63-latek wytwarzał alkohol z płynu do dezynfekcji

Alkohol z płynu do dezynfekcji rąk

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną ustalili, że 63-letni mężczyzna uzyskiwał alkohol o stężeniu sięgającym 95 procent poprzez przelewanie płynu do dezynfekcji rąk. W miejscu, w którym doszło do ujawnienia procederu, mundurowi zabezpieczyli ponad 100 butelek o pojemności 500 mililitrów każda. Zawartość zabezpieczonych pojemników stanowił alkohol, którego stężenie wynosiło nie mniej niż 90 procent. Cały towar był przechowywany w warunkach pozwalających na jego dalszą dystrybucję.

Nielegalna produkcja bez wymaganych zezwoleń

Zatrzymany mężczyzna prowadził swoje działania bez jakiegokolwiek wpisu do właściwych rejestrów państwowych. 63-latek nie posiadał również zarejestrowanej działalności gospodarczej, która pozwalałaby mu na legalne wytwarzanie wyrobów alkoholowych. Jego aktywność odbywała się całkowicie poza obowiązującymi przepisami regulującymi produkcję alkoholu etylowego. Policjanci potwierdzili, że cały proces odbywał się z pominięciem oficjalnych procedur i nadzoru.

Przejęcie 30 kilogramów nielegalnego tytoniu

Podczas realizacji działań funkcjonariusze natrafili również na znaczne zapasy tytoniu, który był popakowany w mniejsze woreczki. Łączna waga ujawnionego towaru wyniosła około 30 kilogramów, co według przeliczeń służb odpowiada ilości około 30 000 sztuk papierosów. Zarówno alkohol, jak i wyroby tytoniowe znajdowały się w posiadaniu 63-latka bez wymaganych znaków akcyzy. Wszystkie nielegalne produkty zostały zabezpieczone przez mundurowych jako materiał dowodowy.

Straty Skarbu Państwa i zarzuty skarbowe

Wytwarzanie oraz posiadanie wyrobów tytoniowych i alkoholowych poza oficjalnym obrotem wiąże się z narażeniem budżetu państwa na straty z tytułu podatku akcyzowego. W związku z ujawnionymi okolicznościami 63-letni mieszkaniec województwa pomorskiego odpowie za popełnienie przestępstwa skarbowego. Działania takie są traktowane jako poważne naruszenie należności publicznoprawnych. Służby podkreślają, że eliminowanie z rynku nielegalnych produktów jest jednym z ich priorytetowych zadań.

Współpraca wielu służb mundurowych

Zatrzymanie mężczyzny to efekt szeroko zakrojonych działań operacyjnych koszalińskich policjantów, którzy pracowali wspólnie z funkcjonariuszami Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie oraz Straży Granicznej z Kołobrzegu. Wspólne akcje tych jednostek mają na celu wykrywanie i usuwanie z obrotu towarów wytwarzanych nielegalnie oraz zapobieganie uszczupleniom finansowym Skarbu Państwa. Obecnie mundurowi w dalszym ciągu prowadzą czynności w tej sprawie. O przyszłości 63-latka zdecydują teraz właściwe organy.

Źródło: Policja.pl