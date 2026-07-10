sanah z nowym singlem "itepe itede". Powstał na drugi sezon projektu ENKLAWA

"itepe itede" to kompozycja, która z miejsca podbiła serca fanów, jeszcze zanim oficjalnie ujrzała światło dzienne. Przez wiele miesięcy fragmenty utworu krążyły w sieci, podsycając ciekawość i wywołując lawinę spekulacji wśród słuchaczy. Znana z niezwykłej delikatności i umiejętności przekładania osobistych przeżyć na dźwięki sanah zaprezentowała dzieło, które idealnie wpisuje się w jej dotychczasowy dorobek, jednocześnie niosąc ze sobą świeżość i letni powiew.

sanah - koncert MUZO - Proszę pana

Drugi sezon projektu ENKLAWA ze sporą zmianą

Projekt ENKLAWA w tym roku przeszedł znaczącą transformację, zmieniając formułę znaną z poprzedniego sezonu. Zamiast jedynie nowych interpretacji istniejących utworów, zaproszeni twórcy mają teraz możliwość tworzenia całkowicie autorskich kompozycji, przygotowanych wyłącznie z myślą o tym wyjątkowym przedsięwzięciu. Ta zmiana podkreśla ideę twórczej swobody i poszukiwania świeżych brzmień, które stanowią fundament ENKLAWY.

"ENKLAWA daje artystom przestrzeń do tworzenia bez pośpiechu i na własnych zasadach. To właśnie w takich okolicznościach powstają utwory, które zostają z nami na dłużej. sanah od lat przypomina, jak wiele znaczą drobne momenty i emocje, które łatwo przeoczyć w codziennym pędzie. To sprawia, że jej wrażliwość doskonale wpisuje się w ideę 'Łap chwilę'" – mówi Martyna Czajkowska, Brand Managerka marki Lech.

sanah prezentuje "itepe itede"

Premierze singla "itepe itede" towarzyszy nie tylko sama piosenka, ale także jej zachwycające wizualne dopełnienie w postaci teledysku. Oniryczna oprawa wideo, za którą odpowiada reżyser Arek Nowakowski, przenosi sanah do zaczarowanego ogrodu, pełnego magii, żywych barw i poetyckiej symboliki.

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Dodatkowo, premierze towarzyszyła specjalna sesja zdjęciowa, której autorem jest Kamil Kotarba, uchwytując esencję i atmosferę projektu. ENKLAWA nie zwalnia tempa i ma w planach kolejne, równie ekscytujące odsłony. Już w sierpniu fani będą mogli spodziewać się premiery nowego singla oraz teledysku popularnego rapera Sokoła.