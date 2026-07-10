Kosmiczne pensje selekcjonerów na MŚ 2026. Najwięcej zarabiają wielcy przegrani

Kosmiczna pensja Brazylijczyków dla Ancelottiego i wpadka Niemców z Nagelsmannem

Na szczycie finansowego zestawienia znajduje się Carlo Ancelotti, który inkasuje około 10 milionów euro za prowadzenie reprezentacji Brazylii. Słynny włoski trener zarabia lepiej niż niejeden piłkarski gwiazdor, choć jego drużyna nie sięgnie po upragniony szósty tytuł. Brazylijczycy odpadli już w 1/8 finału po porażce 0:2. Drugie miejsce przypadło Julianowi Nagelsmannowi, którego kontrakt opiewał na około 7,9 miliona euro. Niemiecka federacja wierzyła, że młody szkoleniowiec przerwie złą passę na mundialach, ale drużyna odpadła w 1/16 finału po rzutach karnych z Paragwajem. Trener pożegnał się już z posadą, ale jego dotychczasowe wynagrodzenie wciąż robi ogromne wrażenie.

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Gospodarze zapłacili krocie Pochettino. Anglicy wciąż w grze z Tuchelem

Podium zamyka Mauricio Pochettino, na którego postawili gospodarze turnieju ze Stanów Zjednoczonych. Argentyńczyk zagwarantował sobie pensję na poziomie 7 milionów euro. Wielkie amerykańskie nadzieje prysły jednak w 1/8 finału, kiedy to zespół gładko uległ Belgii 1:4. Tuż za nim plasuje się Thomas Tuchel z wynagrodzeniem rzędu 6,7 miliona euro. Angielscy działacze nie oszczędzali na kontrakcie niemieckiego trenera, licząc na zdobycie mistrzowskiego trofeum. W przeciwieństwie do poprzedników Tuchel wciąż ma na to szansę, ponieważ jego drużyna zagra w sobotnim ćwierćfinale przeciwko Norwegii.

Egzotyka dla Cannavaro, rozczarowanie Martineza i skromny kontrakt Deschampsa

Zaskakująco wysoko w rankingu znalazł się Fabio Cannavaro z pensją około 4,5 miliona euro. Egzotyczny z piłkarskiej perspektywy Uzbekistan zagwarantował mu finansowe eldorado, chociaż drużyna nie zdołała nawet wyjść z fazy grupowej. Niewiele mniej, bo około 4,4 miliona euro, inkasował Roberto Martinez, pracujący z reprezentacją Portugalii. Zespół z Cristiano Ronaldo w składzie zawiódł oczekiwania kibiców i odpadł w 1/8 finału, przegrywając 0:1 z Hiszpanią, co przypłacił posadą sam Martinez. Dopiero na siódmym miejscu widnieje nazwisko Didiera Deschampsa z zarobkami na poziomie 3,8 miliona euro. Co ciekawe, to właśnie francuska drużyna prezentuje najbardziej efektowny i skuteczny futbol podczas obecnych mistrzostw świata.

Ranking najlepiej zarabiających selekcjonerów na mundialu

1. Carlo Ancelotti (Brazylia) – ok. 10 mln euro

2. Julian Nagelsmann (Niemcy) – ok. 7,9 mln euro

3. Mauricio Pochettino (USA) – ok. 7 mln euro

4. Thomas Tuchel (Anglia) – ok. 6,7 mln euro

5. Fabio Cannavaro (Uzbekistan) – ok. 4,5 mln euro

6 Roberto Martinez (Portugalia) - ok. 4,4 mln euro

7. Didier Deschamps (Francja) – ok. 3,8 mln euro

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