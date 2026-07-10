Lamine Yamal i jego dziewczyna Inés García. Ślicznotka kibicuje Hiszpanowi na trybunach

Inés García wspiera Lamine'a Yamala. Związek pary nie jest już tajemnicą

Lamine Yamal i Inés García są razem od kilku miesięcy. Początkowo para nie obnosiła się ze swoim uczuciem, jednak w maju, gdy zakończyły się rozgrywki LaLiga, zawodnik zabrał ukochaną na klubową imprezę Barcelony. Wybranką piłkarza jest młoda mieszkanka Sewilli, prężnie działająca w mediach społecznościowych, a zwłaszcza na Instagramie i TikToku, gdzie zyskuje sympatię swoim urokiem. Podczas turnieju dziewczyna dopinguje Yamala ze stadionowych trybun, dumnie nosząc koszulkę hiszpańskiej kadry. Co istotne, na plecach ma wydrukowane nazwisko swojego partnera.

GALERIA: Ines Garcia, nowa dziewczyna Lamine'a Yamala

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Dziewczyna Lamine'a Yamala zachwyca urodą. Hiszpańskie media rozpisują się o Inés Garcíi

Inés García uosabia klasyczną andaluzyjską urodę, wyróżniając się ciemnymi włosami, zniewalającym uśmiechem i dużą charyzmą. Jak zauważają lokalni dziennikarze, Lamine Yamal, który w przeszłości spotykał się między innymi z pochodzącą z Argentyny piosenkarką Nicki Nicole, woli początkowo trzymać swoje życie uczuciowe z dala od blasku fleszy. Z tego powodu piłkarz i popularna influencerka przez dłuższy czas wstrzymywali się z oficjalnym ogłoszeniem relacji. Ostatecznie jednak zdecydowali się na wspólne wyjście podczas wspomnianego wcześniej wydarzenia organizowanego przez Dumę Katalonii.