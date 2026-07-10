Córka właścicieli kosmetycznego imperium wzięła ślub. Jej mężem został były partner znanej prezenterki

W przeszłości Nicole Soszyńska często bywała na salonach, zazwyczaj w towarzystwie swojej mamy, Doroty. Z czasem jednak zrezygnowała z brylowania na czerwonych dywanach i zniknęła z życia celebrytów. Zdecydowała się skupić na karierze i rozwijać własne projekty zawodowe.

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Nicole Soszyńska wyszła za mąż

Z profili społecznościowych Nicole Soszyńskiej wynika, że pełni ona funkcję dyrektora kreatywnego w trzech przedsiębiorstwach. Dodatkowo realizuje się w projektowaniu wnętrz znanych warszawskich miejscówek. Ostatnio jednak spadkobierczyni kosmetycznego imperium zaskoczyła internautów prywatną nowiną. W mediach społecznościowych pochwaliła się kadrami w ślubnej stylizacji! Zdecydowała się na tradycyjną, przylegającą suknię o kremowym odcieniu, bogato zdobioną koronkowymi detalami.

Mimo że na zdjęciach udostępnionych przez Nicole Soszyńską nie widać pana młodego, to rąbka tajemnicy uchyliła jej mama! Jak donosi serwis Pudelek, Dorota Soszyńska pochwaliła się zdjęciami zięcia na swoim prywatnym koncie. Okazuje się, że to postać dobrze znana w polskim show-biznesie.

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Mężem Nicole Soszyńskiej został Jan Bazyl

Mężem córki milionerów został Jan Bazyl, przedsiębiorca z Warszawy. To postać, która wielokrotnie przewijała się w doniesieniach z życia gwiazd. Przedsiębiorca tworzył kiedyś związek z prezenterką Anną Wendzikowską, a owocem tej relacji jest córka Antonina. Ich związek rozpadł się tuż po narodzinach dziewczynki, a sprawa odbiła się szerokim i burzliwym echem w mediach.

Obecnie Jan Bazyl układa sobie życie z Nicole Soszyńską, a rodzina założycieli marki Oceanic przeżywa radosne chwile. Wygląda na to, że panna młoda dawkowała informacje o swoim ślubie bardzo ostrożnie, a więcej szczegółów zdradziła jej mama. Młodej parze życzymy wszystkiego najlepszego!

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