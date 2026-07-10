Zniszczenie samochodu w Namysłowie. 28-latek skakał po masce i dachu pojazdu

Monitoring pomógł namysłowskim policjantom ustalić sprawcę

Właściciel samochodu osobowego zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, gdy zauważył, że jego pojazd został uszkodzony podczas postoju. Mężczyzna złożył oficjalne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, co pozwoliło funkcjonariuszom na rozpoczęcie działań. Sprawą zajęli się kryminalni, którzy w trakcie prowadzonego postępowania zabezpieczyli kluczowy dowód w postaci nagrania z monitoringu. Zarejestrowany materiał wideo pokazał młodego mężczyznę, który wchodzi na auto, a następnie skacze po jego dachu oraz masce. Dzięki nagraniom śledczy mogli szybko wytypować osobę odpowiedzialną za liczne uszkodzenia karoserii.

Zatrzymany 28-latek nie potrafił wyjaśnić swojego zachowania

W czwartek 9 lipca 2026 roku mundurowi zatrzymali 28-letniego mieszkańca Namysłowa i doprowadzili go do jednostki policji. Podczas przesłuchania mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia i przyznał się do zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił funkcjonariuszom, że w chwili zdarzenia znajdował się pod znacznym wpływem alkoholu, przez co nie potrafi racjonalnie wytłumaczyć powodów swojego postępowania. Właściciel pojazdu oszacował wartość poniesionych strat na około 10 000 zł. Kwota ta w przypadku tego konkretnego samochodu znacząco przekroczyła jego rynkową wartość.

Konsekwencje prawne niszczenia cudzego mienia

Policjanci przypominają, że umyślne niszczenie, uszkadzanie lub czynienie cudzej rzeczy niezdatną do użytku jest przestępstwem z artykułu 288 Kodeksu karnego. Za taki czyn 28-latkowi grozi teraz kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Funkcjonariusze podkreślają również, że stan nietrzeźwości nie zwalnia sprawcy z odpowiedzialności karnej za popełnione czyny. Oprócz wyroku sądu mężczyzna musi liczyć się z koniecznością pokrycia kosztów związanych z naprawieniem wyrządzonej szkody.

Źródło: Policja.pl