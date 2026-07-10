88-letni Anthony Hopkins debiutuje w muzyce! Gwiazdor "Milczenia owiec" zapowiada swój pierwszy album

Anthony Hopkins przyszedł na świat w Sylwestra roku 1937. Jako młody chłopak miała wiele różnych pasji, ale ostatecznie zafascynował się aktorstwem, uczęszczając do różnych szkół dla adeptów tego rodzaju sztuki. Studiował m.in. w Royal Academy of Dramatic Art. Nie każdy jednak wie, że równolegle do zamiłowania do teatru i filmu rozwijał też pasję do muzyki.

Anthony Hopkins jest legendą kina. To Hannibal Lecter z hitu "Milczenie owiec"

Dziś 88-letni aktor uchodzi za jednego z najwybitniejszych artystów wszech czasów. Od skromnego debiutu na deskach teatru w 1960 roku Anthony Hopkins zgromadził dwie nagrody Emmy, trzy nagrody BAFTA oraz przede wszystkim - dwa aktorskie Oscary. Pierwszą Nagrodę Akademii odebrał za rolę Hannibala Lectera w kultowym thrillerze psychologicznym "Milczenie owiec". Wkrótce potem królowa Elżbieta II nadała mu tytuł szlachecki.

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Sędziwy gwiazdor wciąż pozostaje aktywny. Teraz zaskoczył debiutanckim albumem

Mimo metryki Anthony Hopkins prowadzi bardzo aktywny tryb życia. Drugiego Oscara odebrał zresztą stosunkowo niedawno - za rolę w dramacie "Ojciec" z 2020 roku. Jak możemy dowiedzieć się z jego oficjalnych profili w mediach społecznościowych, często spotyka się z przyjaciółmi, a aktualnie uważnie śledzi mecze w ramach Mistrzostw Świata.

I właśnie w sieci wybitny aktor ogłosił ostatnio zaskakującą wiadomość: 21 sierpnia ukaże się jego debiutancki album muzyczny pt. "Life is a dream". Mało kto wie, że Anthony Hopkins jest utalentowany w wielu dziedzinach sztuki i chociażby malowane przez niego obrazy trafiły na wystawy na całym świecie. Jednocześnie, od wielu dekad artysta prywatnie komponuje utwory muzyki klasycznej. Jako nastolatek aspirował do bycia zawodowym pianistą, jednak tego celu nie udało mu się zrealizować.

Dzięki pomocy wenezuelskiego dyrygenta Gustavo Dudamela wkrótce wyda zgromadzone przez całe życie kompozycje, dotychczas ukryte w jego domowym zaciszu. Krążek otworzy singiel "Bracken Road", który inspirowany był dzieciństwem Hopkinsa w ojczystej Walii.

"Z dumą ogłaszamy podpisanie kontraktu ze zwycięzcą Nagród Akademii, kompozytorem i walijską ikoną kultury, sir Anthonym Hopkinsem. Jednym z najbardziej cenionych artystów naszych czasów. Za uznaną karierą sir Anthony'ego w filmie i teatrze stoi też życiowe oddanie muzyce" - zapowiada wytwórnia Decca Classics.

"Muzyka była moim pierwszym pragnieniem, moim pierwszym życzeniem. Komponowałem muzykę przez całe życie. Niektóre z tych utworów żyły ze mną przez dekady i nadal zdarza mi się do nich wracać" - dodaje sam aktor.

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