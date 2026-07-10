Gwiazdy z pieskami! Znane twarze chętnie wspierają fundację Psierociniec

Fundacja Psierociniec od lat stanowi ostoję dla porzuconych, skrzywdzonych i bezdomnych zwierząt. Choć wielokrotnie dawała o sobie znać, tym razem zrobiła to w wyjątkowy sposób. Już wkrótce będzie można zakupić kalendarz ze zdjęciami celebrytów, którzy postanowili wesprzeć działalność Psierocińca, łącząc przyjemne z pożytecznym.

Gwiazdy na sesji zdjęciowej z psiakami. Pełne uśmiechów fotki rozczulają

Doskonale znane nam twarze wsparły fundację Psierociniec, pozując wraz z pupilami do zdjęć, które ukażą się w specjalnym, charytatywnym kalendarzu na 2027 rok. Jak informują twórcy, trafi on do sprzedaży 15 października, a co oczywiste - zebrane środki trafią bezpośrednio na wsparcie potrzebujących psiaków.

Na sesji stawili się m.in. aktorzy i aktorki - Janusz Chabior, Weronika Książkiewicz, Michał Sikorski, Agata Wątróbska, Dariusz Wieteska i Katarzyna Żak. Nie mogło też jednak zabraknąć wokalistów - Jaśka Piwowarczyka i Magdy Beredy, prezentera telewizyjnego - Roberta Stockingera czy przedstawicielek świata sportu - Iwony Guzowskiej i Karoliny Pilarczyk. Kulisy dobroczynnej sesji znajdziecie w naszej galerii poniżej.

"Największe serca często biją w najmniejszych łapkach" - podsumowała na swoim instagramowym profilu Katarzyna Żak.

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Psierociniec - o fundacji

Fundacja Psierociniec powstała z inicjatywy wolontariuszy, którzy wcześniej przez wiele lat zajmowali się opieką nad zwierzętami w jednym z miejskich schronisk. Powstał tam Boks Eksperymentalny, w którym psiaki mogły uczestniczyć w terapeutycznych zajęciach. Z czasem zapadła jednak decyzja o likwidacji tej inicjatywy. Z wiary w ocalenie zwierzaków przed pozostaniem w nie najlepszych warunkach powstała wyjątkowa fundacja, którą można obserwować w mediach społecznościowych pod nazwą @psierociniec.

"Psierociniec to miejsce, gdzie zapewniamy naszym Psierotkom spokojne i godne życie. U nas nie ma miejsca na typowe kojce, a jedynie na komfortowo urządzone pokoje" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej fundacji.

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