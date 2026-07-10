Martina Navratilova wymieniła trzy ulubione zawodniczki. Padło nazwisko Polki!

Tegoroczny turniej na wimbledońskiej trawie zbliża się ku końcowi, a kibice czekają na rozstrzygnięcia w wielkich finałach. W decydującym starciu pań zmierzą się reprezentantki Czech, Karolina Muchova oraz Linda Noskova, co oznacza, że poznamy zupełnie nową triumfatorkę. Dotychczasowa mistrzyni, Iga Świątek, pożegnała się z rywalizacją już na etapie trzeciej rundy, co poskutkuje jej spadkiem na siódmą lub ósmą pozycję w zestawieniu WTA.

Maja Chwalińska wyróżniona przez Martinę Navratilovą

Dla Mai Chwalińskiej wizyta w stolicy Wielkiej Brytanii również nie zakończyła się sukcesem. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej, która dotarła do finału French Open w 2026 roku, musiała uznać wyższość rywalki już w pierwszym spotkaniu po urazie stawu skokowego. Pomimo tak szybkiego pożegnania z londyńskimi kortami, talent Polki został zauważony przez wybitną Martinę Navratilovą.

Legenda zachwycona grą Polki

Podczas jednej z relacji meczowych na antenie brytyjskiego nadawcy BBC, słynna ekspertka została poproszona o podanie nazwisk trzech tenisistek, których gra sprawia jej największą przyjemność. Martina Navratilova nie wahała się ani chwili, stawiając na młode zawodniczki, w tym właśnie na reprezentantkę Polski.

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- Iva Jovic – myślę, że to naprawdę fajna zawodniczka do oglądania - zaczęła Martina Navratilova. - Do tego Maja Chwalińska, finalistka Roland Garros – jaka świetna, fajna zawodniczka! Teraz skręciła kostkę, gdy prowadziła 6:2, 5:2 w pierwszym meczu przy piłce meczowej i ostatecznie przegrała, ale na pewno wróci. Jest naprawdę przyjemna w oglądaniu i uważam, że może wygrywać na każdej nawierzchni. A trzecia to Alex Eala, która buduje całe nowe szaleństwo w Azji Południowo-Wschodniej i na Filipinach. Przyciąga do tenisa wielu nowych fanów - zakończyła Martina Navratilova.