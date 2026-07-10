Interwencja przy Mełgiewskiej w Lublinie. 38-latek zaatakował policjantów siekierą

Groźby i barykada w mieszkaniu przy ulicy Mełgiewskiej

W piątek 10 lipca 2026 roku policjanci zostali wezwani do jednego z mieszkań w Lublinie, gdzie doszło do niebezpiecznej sytuacji rodzinnej. 38-letni mężczyzna skierował groźby pozbawienia życia wobec swojej matki, co zmusiło kobietę do natychmiastowej ucieczki z lokalu. Po jej wyjściu mężczyzna zabarykadował się wewnątrz pomieszczeń i zagroził, że odkręci gaz. Na miejsce zdarzenia skierowano negocjatorów, funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Lublinie oraz policyjnych kontrterrorystów.

Atak na funkcjonariuszy podczas wejścia siłowego

Gdy mundurowi podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania, 38-latek ruszył w ich stronę z siekierą. Jeden z interweniujących policjantów uniknął ciosów dzięki wykorzystaniu tarczy ochronnej, która przejęła uderzenia. Mężczyzna wycofał się następnie do łazienki, gdzie ponownie próbował stawiać opór. W trakcie próby obezwładnienia agresor wyciągnął nóż i starał się ranić jednego z funkcjonariuszy, jednak został skutecznie zatrzymany przez kontrterrorystów.

Dalsze czynności procesowe i rola Prokuratora

W wyniku przeprowadzonej interwencji żaden z jej uczestników nie doznał obrażeń ciała. Zatrzymany 38-latek został przewieziony do policyjnego aresztu w celu wykonania dalszych czynności. O całym zajściu powiadomiono już prokuratora, który będzie nadzorował sprawę. Wstępne ustalenia wskazują, że postępowanie będzie prowadzone w kierunku czynnej napaści na funkcjonariuszy.

Źródło: Policja.pl