Górnik Zabrze wygrywa ważny sparing. Rekordowy transfer stał się faktem

Udany finisz obozu w Austrii

W piątkowym meczu kontrolnym zespół trenera Michala Gasparika pokonał trzecią drużynę duńskiej ekstraklasy 2:0. Obie bramki w tym spotkaniu zdobył Taofeek Ismaheel, trafiając do siatki w 8. oraz 45. minucie. Strzelec goli niedawno wrócił do śląskiego klubu po zakończeniu okresu wypożyczenia do Lecha Poznań. Spotkanie to stanowiło próbę generalną przed nadchodzącymi zmaganiami o stawkę.

W sparingu nie zagrał już Lukas Ambros, który kilka godzin wcześniej przeniósł się do Anderlechtu Bruksela. Młodzieżowy reprezentant Czech został bohaterem najwyższego transferu w historii 14-krotnych mistrzów Polski. Mecz z Duńczykami był ostatnim akcentem zgrupowania zabrzan w tyrolskim Bad Haering, które trwało od 29 czerwca. Podczas pobytu w Austrii zespół przegrał wcześniej z RB Salzburg 1:2 i bezbramkowo zremisował z WSG Tirol.

Kiedy rozpoczną się oficjalne rozgrywki?

Tegoroczne lato obfitowało w wartościowe sprawdziany dla wicemistrzów Polski. Zabrzanie rozpoczęli serię gier kontrolnych od domowego zwycięstwa 3:0 nad pierwszoligową Puszczą Niepołomice. Z kolei w drodze na austriackie zgrupowanie śląska drużyna zatrzymała się w Niemczech, gdzie pokonała Hallescher FC 2:1. Ten sparing uświetnił obchody 60-lecia miejscowego klubu.

Po powrocie z zagranicznego obozu zawodnicy dostaną wolny weekend na regenerację. Od poniedziałku drużyna rozpocznie przygotowania do meczu o Superpuchar Polski z Lechem Poznań, który zaplanowano na 16 lipca. Następnie zdobywców Pucharu Polski czeka wyjazdowe starcie w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Ich rywalem będzie tureckie Fenerbahce, a mecz w Stambule odbędzie się 21 lipca.